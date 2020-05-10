Сніжана Бабкіна розповіла про материнство

Новини шоу бізнесу:Дружина популярного українського виконавця Сергія Бабкіна Сніжана з нагоди Дня матері розповіла, що для неї означає материнство та що найбільше любить робити.

Сьогодні, 10 травня, відзначають день, присвячений найдорожчим – матерям. Це ще один привід розповісти про те, як ми їх любимо, подякувати за життя та зробити приємний сюрприз. Сніжана Бабкіна в інтерв'ю для "Люкс ФМ" розповіла, якою мамою уявляла себ колись та, як змінилося її життя після народження першої дитини.

Сніжана каже, що в дитинстві мріяла про велику сім'ю, котів та затишні вечері разом із дітьми та чоловіком. І її мрії здійснилися. Вона виховує трьох дітей, по будинку бігають коти, а кожного вечора зустрічаються за сімейною вечерею.

Зіркова матуся зазначила, що діти – це її Всесвіт. А материнство – святість, космос і любов.

Кожного разу, коли чула і ще почую слово "мама" – це щастя, радість, вселенське очищення. Усі зміни, які відбуваються в дитині, мама відчуває у величезних масштабах. Кожен зуб, кожен крок, кожне слово для мене – це велике щастя, як і відчуття нових досягнень. Коли моя перша дитина сказала перше слово, зробила перший крок – це було незабутньо, – зазначила Бабкіна.

Щодо улюблених занять з дітьми, то Сніжана каже, що їх є багато: смажити шашлик всією сім'єю, ходити до кінотеатру, дивитися мультики вдома, разом вечеряти. Все це вже стало традиціями в сім'ї Бабкіних.

Я дуже люблю подорожувати з дітьми: виїжджати за місто, на море, літати. Тоді відчуваю легкість та задоволення, – розповіла зіркова мама.