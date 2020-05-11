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Слава Камінська з НеАнгелів показала фото з своїх пологів

Слава Камінська з НеАнгелів показала фото з своїх пологів
02:13 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Слава Камінська з дуету НеАнгели опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків, зроблених під час пологів.

На кадрах, розміщених на честь Дня матері, який відзначається сьогодні, 10 травня, 35-річна артистка зображена в пологовому залі.

Зокрема, знімки зроблені під час появи на світ її дочки Лаури.

«Найпрекрасніше, що може статися з жінкою. Ось так виглядає ЛЮБОВ! Мама, спасибі за життя. З Днем матері», - написала Камінська в підписі до фото.

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Відзначимо, у Слави Камінської двоє дітей від екс-чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського. 2 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. Влітку 2019 року Слава і Едгар розлучилися.

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Все по темі:

День матери, Эдгар Каминский, Слава Камінська, НеАнгели, Поллоги.
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