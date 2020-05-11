Кім Кардашян привітала сина з днем народження (Відео)

Новини шоу бізнесу:Світська левиця Кім Кардашян на карантині проводить час разом із чотирма дітьми.

У день народження свого сина Псалма вона поділилася зворушливим відео.

Зіркова матуся Кім Кардашян ніжно привітала свого молодшого синочка, якому вчора, 10 травня, виповнився рік. Миле відео з'явилося на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі.

На чорно-білому ролику Псалм позує, лежачи на підлозі в кімнаті з іграшками на животі та усміхаючись на камеру.

Моєму малюку Псалму сьогодні виповнюється 1 рік! Ти доповнюєш нашу сім'ю. Ти робиш все ідеальним. Я дуже люблю тебе! З днем народження, – написала в публікації Кім.

Лише за день відео переглянути майже 17 мільйонів разів. Прихильники Кардашян долучилися до привітань, висловлюючи ніжні слова у коментарях.

Нагадаємо, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян виховує чотирьох нащадків: 6-річну Норт, 4-річного Сейнта, 2-річну Чикаго та 1-річного Псалма.