Ірина Білик шокувала кардинальною зміною іміджу

Новини шоу бізнесу:Співачка з'явилася з короткою зачіскою.

Українська співачка Ірина Білик на карантині вирішила поекспериментувати зі стилем і різко змінила імідж.

У своєму Instagram співачка показала фото, на якому з'явилася з короткою зачіскою і в синьому костюмі. Артистка позувала, сидячи на стільці в пікантній позі.

"Карантин на всіх вплинув по-різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?" – підписала фото Ірина.

Користувачі не обійшли увагою новий образ кумира.

"Вам дуже личить такий стиль, що підкреслює вашу фігуру", "Вау, який розкішний образ", "Дуже ніжно! Помолодшала!", "Це модно і дуже стильно", "Волосся супер, класні черевички", – писали захоплені фанати під публікацією.