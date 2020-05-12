Скачать
Вівторок, 12.05.2020
Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться
Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться
Уряд просять пом'якшити карантин для релігійних організацій
Уряд просять пом'якшити карантин для релігійних організацій
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Джамала про перенесення концертів та обмеження для артистів на час карантину

Джамала про перенесення концертів та обмеження для артистів на час карантину
14:42 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Джамала не втрачала час на карантині та постійно займалась творчістю.

Як її, так і інших артистів гостро торкнулись карантинні обмеження, тому зірка зазначила, що незважаючи на послаблення в Україні, артисти до останнього не зможуть працювати та заробляти на життя.

Джамала переконана, що всі українці отримали чималі фінансові проблеми через карантин унаслідок пандемії коронавірусу, але на її думку, представники шоу-бізнесу пострадаждють найбільше. Про це вона розповіла в інтерв'ю на "Радіо Крим.Реалії".

Мені здається, дуже важко буде всім, але артисти постраждають більшою мірою. Кафешки вже почнуть відкривати із запобіжними засобами, щоб економіка жила, а артисти не зможуть працювати довше за всіх. Концерти, скупчення людей, закриті зали і так далі – на жаль, до цього нескоро дійде. По всьому світу скасувалася величезна кількість фестивалів. Як вийти з цієї кризи, я не знаю, – відверто розповіла Джамала.

Жінка переконана, що онлайн-концерт у соцмережах та загалом в мережі не замінять прихильникам живих виступів. Сама ж Джамала нікого не звільняла з команди на час карантину, адже переконана, карантин – це про людяність.

Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

"Наша професія – про людей. Цей карантин – він взагалі про нашу людяність, про взаємозв'язок, про довіру один до одного. Я нікого не звільнила – це неможливо, це люди, з якими ти працюєш вже десять років. Поки ми на довірі і любові потихеньку виживаємо, але сказати людині: "Бувай, до кращих часів" – я не можу", – зазначила Джамала.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Артистка, Джамала, Співачка, Коронавірус, Обмеження, Наслідки, Про артистів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 "Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
03 Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
04 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
05 Динамо повертається до повноцінних тренувань
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
На українських АЗС подорожчав автогаз
На українських АЗС подорожчав автогаз
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся