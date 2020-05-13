Джонні Депп звинуватив британський таблоїд у зломі телефону

Новини шоу бізнесу:Саме The Sun першими подали інформацію щодо обох вагітностей Ванесси Параді у 1998 та 2002 роках.

Знаменитий голлівудський актор Джонні Депп продовжує фігурувати у судових справах. Інсайдери повідомляють, що він збирається подати позов до суду на британський таблоїд The Sun, який звинуватив у зломі телефону та порушенні прав конфіденційності.

Джонні Депп вважає, що протягом десятиліття був метою однієї із найбільших медіакомпанійNews Group Newspapers, яка розташована у Великій Британії. Видання The Blast повідомляє про те, що знаменитість звинувачує таблоїд The Sun у неодноразових вторгненнях в його особисте життя та розповсюдження приватної інформації.

Зірка стрічки "Пірати Карибського моря" запевняє, що його команда провела розслідування і вважає, що телефон Деппа був зламаний в період між 1996 і 2010 роками. У ЗМІ з'явилася інформація про його дітей та відомості щодо особистих медичних даних.

Було вторгнення в особисті файли, публікації включали в себе дані про стадії вагітності, пересування клієнта і всі його плани, що підтверджує, що за ним стежили. Газети також знали що дочка нашого клієнта перебувала в "важкому стані", назву її лікарні та природу її захворювання. Вони навіть знали про те, що, щоб залишитися непоміченим, клієнт входив до лікарні через службовий вхід, – зазначається у листі представників актора.

Також йдеться про те, що представники вже повідомили The Sun про те, що мають намір подати позов до суду. Адвокат Джонні Деппа Девід Шербон раніше представляв принцесу Діану, Елтона Джона, Джуда Лоу, Г'ю Гранта і принца Гаррі в схожих справах про злом приватних даних. Відомо, що таблоїд вже виплатив десятки мільйонів фунтів компенсації через подібні позови.

Для містера Деппа цей позов – справа принципу, а не грошової компенсації, – зазначається в листі.

Проте представники The Sun цю ситуацію нараз не прокоментували.