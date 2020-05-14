Актриса Мері-Кейт Олсен розлучається з чоловіком

Новини шоу бізнесу:Пара пробула у шлюбі п'ять років.

Актриса Мері-Кейт Олсен та її чоловік, французький банкір і брат колишнього президента Франції Олів'є Саркозі розлучаються після п'яти років шлюбу.

Подейкують, що ініціатором розриву стала саме Мері-Кейт і що вона ще місяць назад подала усі необхідні документи, однак через карантин у зв'язку з коронавірусом, шлюборозлучний процес відклався на місяць, передає TMZ.

Також відомо, що за допомогою адвокатів Мері-Кейт хоче якнайшвидше отримати терміновий судовий ордер, аби прискорити розірвання шлюбу. Термінова заява про розлучення дасть Олсен змогу заборонити Саркозі розпоряджатися їхнім майном.

А тим часом бізнесмен без відома Мері-Кейт розірвав договір оренди квартири, у якій вони мешкали разом. Він вимагає у Олсен, аби вона забрала свої речі до 18 травня.

Як повідомлялося, пара почала зустрічатися 2012 року. Для 50-річного бізнесмена цей шлюб був вже другим – Саркозі був одружений на Шарлотті Бернар. 2015-го пара побралася у Нью-Йорку. Для 33-річної Мері-Кейт – перший.