Мелісса Етерідж втратила сина від передозування наркотиків

Новини шоу бізнесу:Хлопець помер у віці 21 року.

Відома американська рок-співачка, володарка премій "Оскар" і "Греммі" Мелісса Етерідж повідомила про смерть сина.

Сумним звісткою співачка поділилася у своєму Twitter.

"Сьогодні я приєднуюся до сотень тисяч родин, які втратили близьких через опіоїдну залежність. Бекетт, якому був всього 21 рік, намагався перемогти залежність, але здався. Всі, хто любив його, його сім'я і друзі, будуть по ньому нудьгувати", – написала Етерідж.

Раніше УНІАН повідомляв, що група Queen запустить трансляцію концерту пам'яті Фредді Меркьюрі. Концерт транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube-каналі групи 15 травня в 21:00 за київським часом.