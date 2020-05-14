Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві

Новини шоу бізнесу:Музикант показав своє дитяче фото.

14 травня свій 45-й день народження відзначає український музикант і політик Святослав Вакарчук. З нагоди свята лідер гурту "Океан Ельзи" показав, яким усміхненим малюком він був в дитинстві.

Іменинник опублікував на особистій сторінці в Instagram колаж з двох чорно-білих знімків. На першому фото Святослав зображений в дитинстві, на другому - за часів своєї популярності. На обох фотографіях Вакарчук посміхається.

"Час іде, настрій і ставлення до життя залишаються!", - підписав фото музикант.

Вакарчука вітають шанувальники і колеги, в тому числі й учасники гурту "Океан Ельзи". "Емоція. Віддача. Баланс. Гармонія. І музика, як частина ДНК. З днем народження, Слава", - написали музиканти на офіційній сторінці колективу у Facebook.