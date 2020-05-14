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Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві

Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві
18:16 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Музикант показав своє дитяче фото.

14 травня свій 45-й день народження відзначає український музикант і політик Святослав Вакарчук. З нагоди свята лідер гурту "Океан Ельзи" показав, яким усміхненим малюком він був в дитинстві.

Іменинник опублікував на особистій сторінці в Instagram колаж з двох чорно-білих знімків. На першому фото Святослав зображений в дитинстві, на другому - за часів своєї популярності. На обох фотографіях Вакарчук посміхається.

"Час іде, настрій і ставлення до життя залишаються!", - підписав фото музикант.

 
 
 
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Час йде, настрій і ставлення до життя залишаються! :)

Допис, поширений Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Вакарчука вітають шанувальники і колеги, в тому числі й учасники гурту "Океан Ельзи". "Емоція. Віддача. Баланс. Гармонія. І музика, як частина ДНК. З днем народження, Слава", - написали музиканти на офіційній сторінці колективу у Facebook.

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Все по темі:

Политик, Океан Ельзи, Святослав Вакарчук, Музикант, День народження, Дитячі фото.
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