Брітні Спірс показала фігуру в бікіні

38-річна поп-зірка розмістила в Instagram серію яскравих знімків, зроблених в басейні. Співачка позувала на надувному матраці в купальнику, демонструючи стрункі форми.
На одному з кадрів також зображений її бойфренд, 26-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, з яким вона проводить час на самоізоляції під час карантину.
«Який прекрасний день!!!! Боже благословення», - підписала кадри Спірс.
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Напередодні співачка також похвалилася стрункою фігурою на оновленій обкладинці свого дев'ятого студійного альбому Glory, випущеного в 2016 році.
Оригінальну обкладинку лонгплею Спірс змінила на фото, на якому вона зображена в купальнику, де позує лежачи посеред пустелі.