Брітні Спірс показала фігуру в бікіні

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Брітні Спірс опублікувала серію фото в бікіні.

38-річна поп-зірка розмістила в Instagram серію яскравих знімків, зроблених в басейні. Співачка позувала на надувному матраці в купальнику, демонструючи стрункі форми.

На одному з кадрів також зображений її бойфренд, 26-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, з яким вона проводить час на самоізоляції під час карантину.

«Який прекрасний день!!!! Боже благословення», - підписала кадри Спірс.

Переглянути цей допис в Instagram Such a beautiful day !!!! God bless !!!!! Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 14 Тра 2020 р. о 6:03 PDT

Напередодні співачка також похвалилася стрункою фігурою на оновленій обкладинці свого дев'ятого студійного альбому Glory, випущеного в 2016 році.

Оригінальну обкладинку лонгплею Спірс змінила на фото, на якому вона зображена в купальнику, де позує лежачи посеред пустелі.