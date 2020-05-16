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Брітні Спірс показала фігуру в бікіні

Брітні Спірс показала фігуру в бікіні
04:56 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Брітні Спірс опублікувала серію фото в бікіні.

38-річна поп-зірка розмістила в Instagram серію яскравих знімків, зроблених в басейні. Співачка позувала на надувному матраці в купальнику, демонструючи стрункі форми.

На одному з кадрів також зображений її бойфренд, 26-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, з яким вона проводить час на самоізоляції під час карантину.

«Який прекрасний день!!!! Боже благословення», - підписала кадри Спірс.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Such a beautiful day !!!! God bless !!!!!

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Напередодні співачка також похвалилася стрункою фігурою на оновленій обкладинці свого дев'ятого студійного альбому Glory, випущеного в 2016 році.

Оригінальну обкладинку лонгплею Спірс змінила на фото, на якому вона зображена в купальнику, де позує лежачи посеред пустелі.

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Фигура, Бритни Спирс, Бикини, Сэм Асгари, Серия фото.
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