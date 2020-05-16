Модель Кара Делевінь пояснила розрив стосунків з Ешлі Бенсон

Новини шоу бізнесу:Погрози, телефонні дзвінки та образи в сторону Бенсон почалися після того, як її помітили за поцілунком з американським репером G-Eazy.

Знаменита ЛГБТ-пара Кара Делевінь та Еншлі Бенсон вирішили розірвати стосунки ще в квітні 2020 року. Інформація про їхнє розставання з'явилася в ЗМІ зовсім нещодавно. Потерпає від звинувачень хейтерів саме Ешлі, яка нібито зрадила коханій.

Відома британська супермодель Кара Делевінь та акторка Ешлі Бенсон були разоміз початку 2019 року. Проте їм не вдалося зберегти те, що було і роман швидко закінчився. Хейтери почали звинувачувати Ешлі в зраді. Після цього Кара вирішила заступитися за екскохану та закликала усіх припинити поливати її брудом. Відповідне прохання опублікувала в інстаграм-сторіс.

Для всіх, хто ненавидить Ешлі, будь ласка, зупиніться. Ви не знаєте правди, тільки вона і я знаємо. Це саме так, якповинно бути, – звернулася в інстаграм-сторіс Делевінь.

Про стосунки зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон та моделі і акторки Кари Делевінь стало відомо на початку 2019 року. Тоді про їхній роман почали писати світові ЗМІ. Проте самі знаменитості не давали жодних коментарів з цього приводу.

Причиною провокативних новин стали численні світлини дівчат, яких папараці змогли зафіксувати під час романтичних прогулянок. Їх перший спільний публічний вихід відбувся в червні 2019 року.

Після цього стосунки дівчат бурхливо розвивалися. У деяких ЗМІ навіть писали, що пара офіційно зареєструвала свій союз у Лас-Вегасі.