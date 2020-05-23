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Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
11:51 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Дана Оханська відверто зізнавалася Максиму у своїх почуттях та не приховувала, що готова будувати сім'ю.

Вчора, 22 травня, вся країна дізналася ім'я обраниці героя "Холостяка-10". Максим Михайлюк вирішив будувати стосунки з Дашею Ульяноновою, а з Даною Оханською – попрощався. Дівчина, яка була закохана в нього, курйозно прокоменутвала рішення холостяка, порівнявши його з вибором страви в ресторані.

Дана Оханська відверто зізнавалася Максиму у своїх почуттях та не приховувала, що готова будувати сім'ю. Проте серце головного холостяка країни належало іншій. Він відпустив дівчину, попросивши вибачення за свій вибір. На особистій сторінці в інстаграмі Дана прокоментувала фінал проєкту, зробивши курйозне порівняння.

Під час вирішального рішення Максим Михайлюк зізнався, що керується у стосунках не розумом, а душею. Його почуття до Даші були сильнішими, і він попрощався з Даною словами: "Моя душа сьогодні каже тобі пробач". Проте, як запевняють глядачі, фіналістка покинула шоу "Холостяк" гідно: вона не демонструвала своєрозчарування сльозами та побажала Максу бути щасливим.

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Допис Дани, який вона опублікувала одразу після останнього випусу реаліті-шоу, був не менш скупим на емоції. Вона процитувала останні слова героя "Холостяка" та зізналася, що його фінальний вибір був примітивним. Дівчина порівняла себе з вишуканою стравою з невідомими інгрідієнтами у меню ресторану, а Дашу –зпростоюі зрозумілою яєчнею. Вона припустила, що лише гурман може зробити вибір на користь найпікантнішого та найособливішого, проте, судячи з усього, Максим до таких не належить. Дана натякнула, що всі обраниці пілота схожі одна на одну, а він з часом зрозуміє, що шукає не ту.

Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті "куштував". ⁣Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай, – написала Дана Оханська.

Вже наступного тижня глядачі дізнаються, як склалися стосунки Даші та Максима після проєкту. У студії пост-шоу "Холостяка" 10 сезону з'явиться не лише головний герой, а й найяскравіші учасниці реаліті-шоу, які розкриють таємниці про життя одна одної до проєкту. Судячи з анонсу, пристрасті лише розпалюються.

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Все по темі:

Финал, Даша, Кохання, Холостяк 10, Макс Михайлюк, Дана.
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