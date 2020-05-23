Переможниця шоу "Холостяк-10" зачарувала мережу ніжним образом

Переможниця шоу "Холостяк-10", 23-річна гімнастка Даша з Кривого Рогу прокоментувала фінал проекту.
"Щастя супроводжує сміливих", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram й опублікувала серію ніжних фото.
На опублікованих знімках обраниця "холостяка" Макса з'явилася в розкішній напівпрозорій білій сукні з глибоким декольте і вирізом на спині. Даша на фотографіях має розкішний вигляд, їй дуже пасує такий ніжний образ.
Даша - переможниця проекту "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa
У коментарях багато хто вітає її з перемогою в "Холостяку-10".
Як повідомлялося, 22 травня відбувся фінал найбільш романтичного українського шоу "Холостяк-10". Переможницею стала 23-річна Даша.