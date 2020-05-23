Переможниця шоу "Холостяк-10" зачарувала мережу ніжним образом

Новини шоу бізнесу:Багато хто в коментарях вітає Дашу з перемогою в шоу "Холостяк".

Переможниця шоу "Холостяк-10", 23-річна гімнастка Даша з Кривого Рогу прокоментувала фінал проекту.

"Щастя супроводжує сміливих", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram й опублікувала серію ніжних фото.

На опублікованих знімках обраниця "холостяка" Макса з'явилася в розкішній напівпрозорій білій сукні з глибоким декольте і вирізом на спині. Даша на фотографіях має розкішний вигляд, їй дуже пасує такий ніжний образ.

Даша - переможниця проекту "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa

У коментарях багато хто вітає її з перемогою в "Холостяку-10".

Як повідомлялося, 22 травня відбувся фінал найбільш романтичного українського шоу "Холостяк-10". Переможницею стала 23-річна Даша.