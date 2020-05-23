Скачать
Субота, 23.05.2020
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз

Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
13:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Маркл любить дивувати свого чоловіка незвичайними подарунками.

Меган Маркл і принц Гаррі відзначали 19 травня дворічну річницю шлюбу. Інсайдери повідомили, як Меган зазвичай дивує свого чоловіка. 

Як вони відзначили день народження Гаррі минулого року, розповів інсайдер журналу People, пише РБК-Україна.

Вони завжди дарують один одному романтичні подарунки і минулий рік не був винятком. Тоді Меган відтворила на задньому дворі їх з Гаррі африканські пригоди. Меган захотіла "перенести" їх туди в день народження, тому вона купила намет, спальні мішки, приготувала вечерю і тим самим відтворила Ботсвану, де вони закохалися один в одного.

"Ми розбили табір під зоряним небом. Вона приєдналася до мене на п'ять днів в цій поїздці, що було абсолютно фантастично",- поділився Гаррі в одному з інтерв'ю своїми спогадами.

На другу річницю шлюбу герцогиня Сасекська зробила чоловікові листівку ручної роботи, написавши в ньому про свою любов. "Вони люблять самі робити традиційні весільні подарунки. Перша річниця весілля була паперовою, і Меган написала весільну промову, вставивши її в рамку. А в цьому році вони обидва подарували один одному подарунки з бавовни", - розповів інсайдер.

В Інстаграм не впізнали зірку 90-х Тетяну Овсієнко

Нагадаємо, що дворецький принцеси Діани розкрив правду щодо особистого життя Меган Маркл і принца Гаррі. Вчинки та поведінка Діани і Маркл часто не вписувалися в загальну канву і викликали критику оточуючих, але їх не можна назвати слабовільними.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл через книгу "В пошуках свободи". Вона була відхилена Букінгемським палацом як "мильна опера".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сюрприз, HandMade, Меган Маркл, Принц Гаррі, Подарунок.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
02 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
03 У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
04 Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
05 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся