Російський репер Роман Алексєєв та його мама загинули під час пожежі

Новини шоу бізнесу:Наразі правоохоронці розслідують всі деталі справи.

У моторошній пожежі у Санкт-Петербурзі загинув відомий російський репер Роман Алексєєв, більш відомий як Купер. На час смерті йому було 43 роки. Ще однією жертвою пожежі стала мама репера Людмила.

Про смерть артиста повідомивколега Романа Алексєєва по гуртуBad Balance Влад Валов. За його словами, трагедія сталась у п'ятницю, 23 травня. Тоді всі російські ЗМІ писали про займання 2-кімнатної квартири у Виборзькому районі Санкт-Петербурга. Тільки згодом з'ясувалось, що дві жертви трагедії –це репер Роман Алексєєв та його мама Людмила.

Наразі правоохоронці розслідують всі деталі справи. ВодночасВлад Валов та його колеги очікують на результати судмедекспертизи та сподіваються, що Роман Алексєєв не був жертвою пожежі.

Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...