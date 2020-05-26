Наталя Могилевська похвалилася ефектною сукнею з вражаючим декольте

Новини шоу бізнесу:Співачка показала сміливий образ.

Українська співачка Наталія Могилевська приміряла ефектну сукню з прозорими вставками. Пікантним акцентом наряду стало екстремальне декольте, яке злегка оголило груди 44-річної артистки.

Фотографією в сміливому образі виконавиця поділилася з дописувачами в Instagram. У підписі до знімка вона зазначила, що намагається бути красивою завжди, навіть в домашній ізоляції.

"Навіть на карантині жінка завжди повинна бути красунею! Правда сукню вдавалося вигулювати хіба що на балконі", - написала зірка.

Публікація Могилевської викликала бурхливу реакцію у її фоловерів. Одні пишуть, що знімок гідний обкладинки журналу, інші - критикують Наталю за надмірну відвертість.

"Наталя, вам дуже пасує ця сукня", "Бомбезне фото! На обкладинку журналу!", "Ну що сказати, шикарні груди! Фотка супер", "Шикарна", "Ефектно на вас виглядає сукня", - захоплюються одні.

"Наталя подобається, як співачка, як жінка, приваблива, красуня, але сукня не подобається, якась вона дуже вульгарна і їй не підходить", "Сукня шикарна, але розріз до пупка все псує! Нехай груди сто раз помпезні, але не для такогї сукні, так би вона була графиня, а так вульгарно!", - пишуть інші.