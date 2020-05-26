Наталя Могилевська похвалилася ефектною сукнею з вражаючим декольте

Українська співачка Наталія Могилевська приміряла ефектну сукню з прозорими вставками. Пікантним акцентом наряду стало екстремальне декольте, яке злегка оголило груди 44-річної артистки.
Фотографією в сміливому образі виконавиця поділилася з дописувачами в Instagram. У підписі до знімка вона зазначила, що намагається бути красивою завжди, навіть в домашній ізоляції.
"Навіть на карантині жінка завжди повинна бути красунею! Правда сукню вдавалося вигулювати хіба що на балконі", - написала зірка.
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Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе. Ну что, все готовы завтра выходить потихоньку из режима самоизоляции? P. S. Спасибо за фотографию @lil.lakshmi.girl @alexandrporubaymykh @sarah_berlin_official #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #карантинпомогилевски #явесна #язавелась
Публікація Могилевської викликала бурхливу реакцію у її фоловерів. Одні пишуть, що знімок гідний обкладинки журналу, інші - критикують Наталю за надмірну відвертість.
"Наталя, вам дуже пасує ця сукня", "Бомбезне фото! На обкладинку журналу!", "Ну що сказати, шикарні груди! Фотка супер", "Шикарна", "Ефектно на вас виглядає сукня", - захоплюються одні.
"Наталя подобається, як співачка, як жінка, приваблива, красуня, але сукня не подобається, якась вона дуже вульгарна і їй не підходить", "Сукня шикарна, але розріз до пупка все псує! Нехай груди сто раз помпезні, але не для такогї сукні, так би вона була графиня, а так вульгарно!", - пишуть інші.