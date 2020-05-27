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Мерайя Кері показала обличчя без макіяжу

Мерайя Кері показала обличчя без макіяжу
13:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Артистка порадувала шанувальників новим знімком.

Відома співачка Мерайя Кері опублікувала фото, де вона зображена з мінімумом макіяжу.

Знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Мерайя позує практично без мейкапу, а волосся зібране в пучок. Вона доповнила свій образ великими сережками-кільцями. На руках Мерайя тримає двох милих песиків, у яких на шиї пов'язані такі ж хустки, як і у їх господині.

 
 
 
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My quarantine pals

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

"Мої карантинні приятелі", - підписала знімок співачка.

Шанувальники поспішили відзначити квітучий вигляд своєї улюблениці: "Вау, ти виглядаєш приголомшливо", "Королева природної краси", "Так мило", - написали фоловери.

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Мэрайя Кэри, Фото, Без макіяжу.
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