Мерайя Кері показала обличчя без макіяжу

Новини шоу бізнесу:Артистка порадувала шанувальників новим знімком.

Відома співачка Мерайя Кері опублікувала фото, де вона зображена з мінімумом макіяжу.

Знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Мерайя позує практично без мейкапу, а волосся зібране в пучок. Вона доповнила свій образ великими сережками-кільцями. На руках Мерайя тримає двох милих песиків, у яких на шиї пов'язані такі ж хустки, як і у їх господині.

Переглянути цей допис в Instagram My quarantine pals Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 26 Тра 2020 р. о 9:05 PDT

"Мої карантинні приятелі", - підписала знімок співачка.

Шанувальники поспішили відзначити квітучий вигляд своєї улюблениці: "Вау, ти виглядаєш приголомшливо", "Королева природної краси", "Так мило", - написали фоловери.