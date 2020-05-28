Скачать
Четвер, 28.05.2020
Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами
Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
У липні в Києві запланували масштабне боксерське шоу
У липні в Києві запланували масштабне боксерське шоу
MARUV анонсувала новий хіт
MARUV анонсувала новий хіт

Демі Роуз в червоному купальнику похвалилася апетитними формами

Демі Роуз в червоному купальнику похвалилася апетитними формами
12:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:25-річна модель виклала у соцмережу фото в крихітному купальнику червоного кольору.

25-річна модель продовжує радувати своїх шанувальників під час карантину.

Демі Роуз не дає нудьгувати своїм підписникам - модель знову виклала в Instagram пікантний знімок. На ньому красуня з'явилася в червоному відкритому купальнику, який підкреслив апетитні форми дівчини.

На фото модель позує на балконі, а в далині видніється океан. "Мрієш про те, щоб полетів перший літак ...", - підписала фото модель. Роуз нанесла легкий макіяж з акцентом на губи, а вруках тримає букет троянд.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Dreaming of that first plane ride out.. @dannydesantos

Допис, поширений Demi (@demirose)

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Модель, Фото, Деми Роуз, Форми.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
02 Припинення вогню в обмін на скасування санкцій: Росія шантажує ООН
03 Моравецький: Президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня
04 Коронавірус на Львівщині: померла ще одна людина
05 Харчування в Інтерсіті: Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Рекордна злива затопила Маямі
Рекордна злива затопила Маямі
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Демі Роуз в червоному купальнику похвалилася апетитними формами
Демі Роуз в червоному купальнику похвалилася апетитними формами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся