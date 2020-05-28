Демі Роуз в червоному купальнику похвалилася апетитними формами

Новини шоу бізнесу:25-річна модель виклала у соцмережу фото в крихітному купальнику червоного кольору.

25-річна модель продовжує радувати своїх шанувальників під час карантину.

Демі Роуз не дає нудьгувати своїм підписникам - модель знову виклала в Instagram пікантний знімок. На ньому красуня з'явилася в червоному відкритому купальнику, який підкреслив апетитні форми дівчини.

На фото модель позує на балконі, а в далині видніється океан. "Мрієш про те, щоб полетів перший літак ...", - підписала фото модель. Роуз нанесла легкий макіяж з акцентом на губи, а вруках тримає букет троянд.