Повалій показала, як перед зйомками їй "роблять" обличчя

Новини шоу бізнесу:Співачка опублікувала фото з гримерки.

Українська співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам вельми пікантне фото. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, як Повалій перед зйомками наносять макіяж, який змінює форму обличчя і носа. Про те, що артистка використовує такий мейк, вона написала сама:

"На фото видно, як за допомогою макіяжу можна зробити пластику носа і корекцію обличчя", - написала Повалій.

Таїсія Повалій / фото instagram.com/tpovaliyofficial

Зазначимо, що шанувальники із захватом прийняли новий знімок Повалій:

"Щодо макіяжу і гриму: так, можна зробити зовсім інше обличчя, але Вас, Таєчка, природа обдарувала такими красивими рисами, що постійно Вами милуєшся!";

"Таєчко, ви це здорово сказали, щодо змін у зовнішності... За допомогою макіяжу можна все", - зазначили фоловери.