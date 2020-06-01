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Повалій показала, як перед зйомками їй "роблять" обличчя

Повалій показала, як перед зйомками їй "роблять" обличчя
09:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Співачка опублікувала фото з гримерки.

Українська співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам вельми пікантне фото. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, як Повалій перед зйомками наносять макіяж, який змінює форму обличчя і носа. Про те, що артистка використовує такий мейк, вона написала сама:

"На фото видно, як за допомогою макіяжу можна зробити пластику носа і корекцію обличчя", - написала Повалій.

Таїсія Повалій / фото instagram.com/tpovaliyofficial 

Зазначимо, що шанувальники із захватом прийняли новий знімок Повалій:

"Щодо макіяжу і гриму: так, можна зробити зовсім інше обличчя, але Вас, Таєчка, природа обдарувала такими красивими рисами, що постійно Вами милуєшся!";

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"Таєчко, ви це здорово сказали, щодо змін у зовнішності... За допомогою макіяжу можна все", - зазначили фоловери.

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Все по темі:

Макияж, Зйомки, Обличчя, Таїсія Повалій.
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