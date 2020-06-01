Бред Пітт зробив особливий подарунок доньці на сімейному святі

Новини шоу бізнесу:Чоловік провів час зі своїми 6 дітьми та влаштував для них сімейне свято. Так Бред Пітт відзначив 14-річчя доньки Шайло.

Голлівудський актор Бред Пітт мав, мабуть, найкращі вихідні за останні роки. Чоловік провів час зі своїми 6 дітьми та влаштував для них сімейне свято. Так Бред Пітт відзначив 14-річчя доньки Шайло. Однак це були не всі сюрпризи від зіркового татуся.

Ймовірно, між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі вже немає такої ворожнечі, як у перші роки розлучення. Нарешті зіркова матуся відпускає дітей до колишнього чоловіка та дає змогу нащадкам весело проводити час з іншими родичами. Так, за даними The Daily Mail, Джолі не стала на заваді сімейному святу, яке Бред Пітт влаштував для дітей.

Інсайдери стверджують, що актор завчасно готувався до приходу нащадків. На свято завітали 14-річна Шайло, 11-річні двійнята Нокс і Вів'єн, 15-річна Захара, 16-річний Пакс та навіть 18-річний Меддокс, який тривалий час не спілкувався з батьком. Для дітей Бред Пітт приготував піцу, а також замовив улюблений торт іменинниці.

Бред дійсно хотів, щоб день народження Шайло було особливим, і планував свято заздалегідь. Він досі не може повірити, що його донька вже така доросла! –розповів інсайдер.

Окрім цього, анонімне джерело з близького оточення актора додало, що Бред Пітт зробив подарунок для доньки, який вона ніколи не забуде. Актор знає,що Шайло захоплюється фотографією, тому придбав для неї вінтажну камеру. Та це був не єдиний сюрприз від зіркового татуся.

"Шайлозахоплюється фотографією, тому Бред купив їй вінтажну камеру Polaroid і створив альбом з усіх її найкращих фото. Також він подарував їй серію домашніх уроків гри на гітарі з найкращим викладачем в Лос-Анджелесі. А один з його друзів-кінематографістів створив відео, що складається з привітаньсім'ї і друзів Шайло, яких вона давно не бачила через пандемію", –додав інсайдер.

Що відомо про доньку Бреда Пітта

Шайло – одна з біологічних дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Після розлучення батьків вона, як і решта її братів та сестер, оселилась у маєтку зіркової матусі. Дівчинка неодноразово потрапляла в об'єктиви папараці з Анджеліною Джолі та залюбки зі своїми рідними виходила на червоні доріжки.

Та всі ЗМІ залюбки описували не тільки сімейні виходи, але й чоловічий стиль Шайло. У червні 2019 року інсайдери розповіли, що дівчинка хоче змінити стать, як тільки їй виповниться 18. Наразі Шайло вже просить її називати Джоном та прагне в майбутньому внести правки і в усіх своїх документах. І поки чимало хейтерів засуджують таке рішення, Анджеліна Джолі та Бред Пітт підтримують доньку.