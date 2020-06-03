Вагітна Аlyosha в обтислій сукні підкреслила кругленький животик

Новини шоу бізнесу:Співачка чекає на третю дитину.

Співачка Alyosha, яка незабаром стане мамою втретє, показала помітно кругленький животик.

Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Alyosha позує в довгій чорній обтислій сукні. Свій образ співачка доповнила чорним піджаком, розшитим паєтками.

Переглянути цей допис в Instagram Скільки дівчат на цьому фото? Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger) 2 Чер 2020 р. о 9:14 PDT

"Скільки дівчат на цьому фото?" - кокетливо підписала знімок Alyosha, натякаючи на стать дитини.

Як повідомляв УНІАН, співачка Alyosha та її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини. Артисти повідомили про це дуже креативно: закохані луснули величезну помаранчеву кульку, яка була наповнена рожевим конфетті.