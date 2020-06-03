У Києві прощаються з композитором Мирославом Скориком

Новини шоу бізнесу:Серце відомого українського композитора Мирослава Скорика перестало битись 1 червня.

Причина смерті 81-річного чоловіка невідома, втім відомо, що поховають чоловіка у Львові. А перша церемонія прощання відбувається сьогодні, 3 червня, у Києві.

Церемонія прощання з корифеєм української музики відбувається у столичному патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ за участі глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. У храмі зібрались лише найближчі друзі та родичі композитора. Про це повідомляють у виданні "Радіо Свобода".

4 червня з Мирославом Скориком зможуть попрощатись львів'яни у Соборі Святого Юра. Похорони композитора відбудуться 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.

Що відомо про смерть Мирослава Скорика?

Жахлива новина сколихнула соціальні мережі 1 червня, коли невістка Мирослава Скорика – Соломія повідомила про смерть батька чоловіка. Згодом інформацію підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська і головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов'яненко.

Мирослав Скорик став одним з найвідоміших українських композиторів. Родич Соломії Крушельницької з дитинства цікавився музикою та навіть після заслання у Сибір повернувся у Львів і продовжував творити. Він став народним артистом України, Героєм України, лауреатом премії імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидатом мистецтвознавства, співголовою Спілки композиторів України в 2006-2010 роках та мав чимало інших заслуг і нагород. Свого часу працював у Львівській та Київській консерваторіях, а в 2011 році став художнім керівником Київської опери, на цій посаді працював до 2016 року. Найбільшу славу йому принесли музичні твори для стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", його власна композиція "Мелодія" та поема "Мойсей". Чоловіка знали у всіх куточках світу, а в Україні на його концерти збирались повні зали.