"Раніше не говорила про це публічно": актриса "Рівердейлу" зробила камін-аут і приєдналась до протестів в США

Новини шоу бізнесу:Відома американська актриса зізналася у своїй сексуальній орієнтації і зробила камін-аут.

Актриса серіалу "Рівердейл" Лілі Рейнхарт заявила про свою бісексуальність. Артистка зробила заяву на тлі чуток про розставання з її колегою по серіалу Коулом Спроусом.

Зірка повідомила новину на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина розмістила сторіс, в якому закликала фоловерів стати учасниками мирної антирасистської акції за участі ЛГБТ-організацій.

"Раніше не говорила про це публічно, але я горда бісексуальна жінка. І сьогодні я приєднаюся до протесту", - повідомила Лілі.

Як повідомлялось раніше, в західних ЗМІ з'явилася інформація про розлучення Рейнхарт з її коханим і колегою Коулом Спроусом. Актори "Рівердейла" відмовляються коментувати дану новину, що змушує шанувальників переживати за їх стосунки, які тривали більше 2-х років.