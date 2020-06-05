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"Раніше не говорила про це публічно": актриса "Рівердейлу" зробила камін-аут і приєдналась до протестів в США

"Раніше не говорила про це публічно": актриса "Рівердейлу" зробила камін-аут і приєдналась до протестів в США
03:38 Сьогодні Телеграф УНИАН

Новини шоу бізнесу:Відома американська актриса зізналася у своїй сексуальній орієнтації і зробила камін-аут.

Актриса серіалу "Рівердейл" Лілі Рейнхарт заявила про свою бісексуальність. Артистка зробила заяву на тлі чуток про розставання з її колегою по серіалу Коулом Спроусом.

Зірка повідомила новину на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина розмістила сторіс, в якому закликала фоловерів стати учасниками мирної антирасистської акції за участі ЛГБТ-організацій.

"Раніше не говорила про це публічно, але я горда бісексуальна жінка. І сьогодні я приєднаюся до протесту", - повідомила Лілі.

На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих

Як повідомлялось раніше, в західних ЗМІ з'явилася інформація про розлучення Рейнхарт з її коханим і колегою Коулом Спроусом. Актори "Рівердейла" відмовляються коментувати дану новину, що змушує шанувальників переживати за їх стосунки, які тривали більше 2-х років.

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ЛГБТ, камин-аут, Лили Рейнхарт, Протести.
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