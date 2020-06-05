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Володимир Остапчук розсекретив свої доходи (Відео)

Володимир Остапчук розсекретив свої доходи (Відео)
12:58 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зараз прайс ведучого на корпоративи та свята становить від 5 тисяч доларів.

Український шоумен після розлучення з дружиною продовжує фінансово підтримувати свою родину. Володимир Остапчук відверто зізнався, скільки він заробляє та як заробляв впродовж карантину.

Раніше Володимир Остапчук зізнавався, що на утримання дітей та власне життя він щомісяця витрачає близько 4 тисяч доларів –понад 100 тисяч гривень. В інтерв'ю для програми "Слава+", яке з'явилося на ютуб-каналі Люкс ФМ, ведучий зізнався, що впродовж карантину заробляв з реклами та навіть мав досвід проведення онлайн-заходів.

Шоумен зізнався, що останні два місяці його дохід складали прибутки, виручені за рекламу в інстаграмі та ютубі. Один його рекламний пост коштував замовникам понад 500 доларів –понад 13 тисяч гривень. Він також зауважив, що мав досвід проведення онлайн-заходів, а його колегою по ефіру стала Оля Полякова.

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Це не дуже великі гроші, але вони дозволяють триматися на плаву, – пояснив Остапчук свої доходи під час карантину.

Зараз прайс ведучого на корпоративи та свята становить від 5 тисяч доларів –понад 130 тисяч гривень. Таких заходів за місяць він може мати близько десяти, тому його доходи дозволяють забезпечувати не лише себе та нову кохану Христину, а й двох дітей від попереднього шлюбу –доньку Емілію та сина Евана.

Проте шоумен зізнався, що саме телебачення зробило його популярним та забезпечило його розкішне життя зараз: "Ти можеш бути крутим ведучим заходів і заробляти на цьому дуже виликі гроші, але ти повинен дорости до цього. Це дає медійність, це дає тільки телебачення". Тому Остапчук не збирається відмовлятися від появи на телеекранах та зазначає, що лише так зростає професійно.

Дивіться інтерв'ю Володимира Остапчука оналайн:

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Гроші, Шоумен, Володимир Остапчук, Заробіток.
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