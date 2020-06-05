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Катя Осадча здивувала епатажним образом в захисній масці (Фото)

Катя Осадча здивувала епатажним образом в захисній масці (Фото)
20:13 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярна українська телеведуча Катя Осадча продовжує розбурхувати мережу своїми світлинами.

Днями вона поширила фото, на якому постала у зухвалому образі із захисною маскою на обличчі.

Катя Осадча знає, як виглядати неперевершено за будь-яких обставин. Вона не соромиться показувати природну красу та позувати перед камерами в епатажних та оригінальних образах. На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі вкотре з'явилося фото, яке привернуло увагу користувачів мережі. 

Катя Осадча в захисній масці

Телеведуча позує у досить епатажному образі на фоні картини. Вона одягнена у вбрання, яке гарно підкреслює фігуру. Total black look Осадчої складається із класичних штанів з високою посадкою і короткої блузки з об'ємними рукавами та квадратним вирізом. Такий аутфіт Катя доповнила капелюхом чорного кольору, який прикрашений стразами. 

 
 
 
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Нові часи, новий дрес код

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі в неї бачимо макіяж з акцентом на очах. Проте головною родзинкою образу стала чорна захисна маска, яка є головним аксесуаром сьогодення. 

"Нові часи, новий дрес-код", – коротко написала під фото телеведуча. 

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Все по темі:

Instagram, Образ, Карантин, Катя Осадча, Фанати.
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