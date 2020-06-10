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Стали відомі умови домашнього арешту російського актора Єфремова

Стали відомі умови домашнього арешту російського актора Єфремова
09:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:За дотриманням домашнього арешту актором Михайлом Єфремовим будуть стежити за допомогою електронного браслета.

У Федеральній службі виконання покарань РФ розкрили умови домашнього арешту актора Михайла Єфремова.

Про це повідомляє агентство "Москва".

За рішенням суду артистові забороняється залишати квартиру, відправляти кореспонденцію, спілкуватися зі ЗМІ, а також користуватися будь-якими засобами зв'язку та інтернетом. Йому дозволяється тільки викликати лікарів або представників правоохоронних органів. При цьому Єфремов повинен повідомляти органи слідства про кожному дзвінку.

Також суд обмежив коло спілкування актора близькими родичами, адвокатами, слідчими та працівниками органів ФСВП. У разі порушення умов запобіжний захід можуть змінити на арешт.

За дотриманням домашнього арешту актором Михайлом Єфремовим будуть стежити за допомогою електронного браслета.

Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП

Відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви. Актор на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, проїхавши подвійну суцільну і врізався у вантажний автомобіль. Постраждалий в ДТП з Єфремовим водій помер.

Акторові загрожує 12 років колонії.

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ДТП, Михайло Єфремов, Подробиці арешту.
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