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Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа
Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа

Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа

Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа
10:54 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У британській королівській родині сьогодні особливе свято. Принц Філіп святкує 99-ий день народження.

З цієї нагоди представники монархії розмістили знімки з іменинником у мережі.

Першою чоловіка привітала Її Величність Єлизавета ІІ. Королівське подружжя перебуває на самоізоляції у Віндзорському палаці, де й зробило нове офіційне фото. Саме пандемія коронавірусу, за даними інсайдерів Hello Magazine, зблизила Філіпа та Єлизавету ІІ, адже в буденному житті вони не мали стільки часу для розмов. 

Сімейна ідилія позначилась і на фото. Єлизавета ІІ позувала поряд з Філіпом у святковій квітковій сукні від Angela Kelly та улюблених прикрасах з перлин. А знаменитий іменинник надав перевагу елегантному костюму. Та навіть на зворушливому знімку подружжя дотрималось протоколу та не показало романтичності.

 
 
 
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This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. . Copyright: Press Association

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Відомо, що Єлизавета ІІ та принц Філіп одружились ще у 1947 році. Експерт Джо Літтл переконаний, що секрет їхніх стосунків полягає в тому, що пара занадто різна. 

У королеви більш спокійний характер. Вона менш схильна до конфронтації, тому я вважаю, у них різні думки у багатьох питаннях, але, очевидно, хімія мала тут місце, тому що вони вже 73 роки разом, – зазначив королівський експерт. 

Принц Філіп відсвяткує день народження зі своєю дружиною Єлизаветою ІІ. Однак всі родичі матимуть змогу привітати його з 99-річчям. Очікується, що нащадки здійснять відеодзвінок принцу Філіпу та не приїдуть особисто вітати представника монархії. 

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Наразі герцоги Кембриджські вже опублікували святковий допис у мережі. Принц Вільям та Кейт Міддлтон привітали іменинника з днем народження та показали архівні фото з ним, які встигли зачарувати мережу. 

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Все по темі:

Англия, День народження, Королева Єлизавета, Королівська родина, Принц Філіп.
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