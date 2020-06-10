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Лілія Ребрик заінтригувала зйомками у новому серіалі

Лілія Ребрик заінтригувала зйомками у новому серіалі
14:14 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Телеведуча та акторка Лілія Ребрик опублікувала ефектне фото з знімального майданчика.

Знаменита українка вирішила не розсекречувати назви телепроєкту, чим заінтригувала своїх прихильників.

Перед камерою Лілія Ребрик постала у білосніжному вбранні та з ефектним макіяжем з акцентом на очі. Акторка зробила романтичні локони та додала розкоші своєму образу завдяки срібним прикрасам. Ефектне фото привернуло увагу користувачів мережі, а загадковий допис змусив прихильників Лілії Ребрик засипати її сторінку повідомленнями. 

"Зйомки серіалу розпочалися. Як називається проєкт – поки не скажу. Дам вам можливість пофантазувати", – написала Лілія Ребрик. 

І у мережі висунули чимало цікавих ідей. Від серцеїдки до запальної білявки чи садівниці – яких ролей тільки не придумали для Лілії Ребрик. Припускали також, що це може бути продовження комедійних серіалів "Великі Вуйки" чи "Папаньки". Та Лілія Ребрик вирішила ще потримати інтригу, тому поки не розсекретила назви нового проєкту. 

Що відомо про серіал "Великі Вуйки 2"

Журналісти LifeStyle 24 також припускають, що Лілія Ребрик анонсувала зйомки 2 сезону "Великих Вуйок". Представники "1+1" днями оголосили про початок створення комедійного проєкту, в якому точно з'явиться акторка. 

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За сюжетом, гуцульська делегація таки виборола в Києві фінансування на зведення дороги. Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк повертаються до рідних Великих Вуйок ледь не героями, адже завдяки їм інвестор збудував готель, а село може перетворитись на туристичне місце, яке приносить шалені прибутки. Однак чи це станеться – глядачі дізнаються вже восени.

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Лилия Ребрик, Зйомки, Телеведуча.
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