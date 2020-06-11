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Модель Бар Рафаелі засудили до громадських робіт, а її мати потрапить до в’язниці

Модель Бар Рафаелі засудили до громадських робіт, а її мати потрапить до в’язниці
10:32 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Колишній ангел Victoria’s Secret Бар Рафаелі та її мати отримали покарання у справі про ухилення від сплати податків в Ізраїлі.

За даними Associated Press, Рафаелі підписала угоду про визнання провини, щоб врегулювати справу про ухилення від сплати податків з ізраїльською владою.

Тепер 35-річна ізраїльська супермодель зобов'язана дев'ять місяців бути на громадських роботах, а її мати й агент Ципі Рафаелі проведе проведе 16 місяців у в'язниці. Також вони повинні виплатити штраф у розмірі 1,5 млн доларів на додачу до мільйонів податків, які сім'я винна Ізраїлю.

Рафаелі звинуватили в тому, що вона надавала неправильну податкову інформацію. Її мати Ципі - в тому, що вона не розкривала свій дохід в якості агента дочки, не платила податки і допомагала Бар ухилятися від оподаткування.

«У відповідний період часу Бар було близько 20 років, вона працювала міжнародною моделлю і не займалася фінансовими питаннями. Сьогодні вона бере на себе відповідальність за допущені помилки», - йдеться в заяві адвокатів моделі.

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Розслідування ухилення від сплати податків Бар Рафаелі було вперше розпочато в 2015 році.

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Модель, Бар Рафаели, Податки, Ізраїль, В'язниця.
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