Модель Бар Рафаелі засудили до громадських робіт, а її мати потрапить до в’язниці

Новини шоу бізнесу:Колишній ангел Victoria’s Secret Бар Рафаелі та її мати отримали покарання у справі про ухилення від сплати податків в Ізраїлі.

За даними Associated Press, Рафаелі підписала угоду про визнання провини, щоб врегулювати справу про ухилення від сплати податків з ізраїльською владою.

Тепер 35-річна ізраїльська супермодель зобов'язана дев'ять місяців бути на громадських роботах, а її мати й агент Ципі Рафаелі проведе проведе 16 місяців у в'язниці. Також вони повинні виплатити штраф у розмірі 1,5 млн доларів на додачу до мільйонів податків, які сім'я винна Ізраїлю.

Рафаелі звинуватили в тому, що вона надавала неправильну податкову інформацію. Її мати Ципі - в тому, що вона не розкривала свій дохід в якості агента дочки, не платила податки і допомагала Бар ухилятися від оподаткування.

«У відповідний період часу Бар було близько 20 років, вона працювала міжнародною моделлю і не займалася фінансовими питаннями. Сьогодні вона бере на себе відповідальність за допущені помилки», - йдеться в заяві адвокатів моделі.

Розслідування ухилення від сплати податків Бар Рафаелі було вперше розпочато в 2015 році.