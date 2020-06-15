Співачка ONUKA і The Maneken вперше показали одномісячного сина (Фото)

Українська виконавиця ONUKA (Наталія Жижченко), яка місяць тому народила первістка, показала малюка.
Фотографії з одномісячною дитиною артистка опублікувала у соцмережі Instagram.
На фото малюк лежить у ліжку, на ньому бежевий бодік і сіра шапочка.
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Ой світ ясний Поясни мої сни В темному місці вони Заквітають вночі @happydarina
"Ой, світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони, заквітають вночі" - підписала зворушливий знімок ONUKA.
Її чоловік, музикант Євген Філатов також поділився фотографією з сином Олександром. На знімку Євген ніжно дивиться на свою дитину, ледь торкаючись до його обличчя носом. Свій знімок він підписав одним словом: "Привіт".
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Фанати відреагували на ніжні фото з малюком, а в коментарях залишили безліч теплих слів та побажань.