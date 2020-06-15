Співачка ONUKA і The Maneken вперше показали одномісячного сина (Фото)

Фото з дитиною співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

Українська виконавиця ONUKA (Наталія Жижченко), яка місяць тому народила первістка, показала малюка.

Фотографії з одномісячною дитиною артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

На фото малюк лежить у ліжку, на ньому бежевий бодік і сіра шапочка.

"Ой, світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони, заквітають вночі" - підписала зворушливий знімок ONUKA.

Її чоловік, музикант Євген Філатов також поділився фотографією з сином Олександром. На знімку Євген ніжно дивиться на свою дитину, ледь торкаючись до його обличчя носом. Свій знімок він підписав одним словом: "Привіт".

Переглянути цей допис в Instagram Привет Допис, поширений The Maneken (@themaneken) 13 Чер 2020 р. о 9:03 PDT

Фанати відреагували на ніжні фото з малюком, а в коментарях залишили безліч теплих слів та побажань.