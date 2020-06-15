Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)

Телеведуча показала струнку фігуру в купальнику.

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася в Instagram фотографіями зі свого відпочинку із сім'єю на Дніпрі.

На знімку Осадча позує в купальнику-бандо чорного кольору. Вишуканості купальнику додала біла смужка. Шия телеведучої була прикрашена золотою підвіскою.

Зірка розповіла, що раніше в таку пору року вона відпочивала на морі, але зараз це неможливо через карантин.

"Літо - час фотографій в купальнику. Влітку короткі поїздки на море в червні були підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цього року все інакше, але не привід не купатися в найближчому водоймищі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і сім'ї. Будьте здорові!" - написала ведуча.