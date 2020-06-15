Леді Гага оголилась на обкладинці французького глянцю (Фото)

На знімку, який прикрасив обкладинку, 34-річна артистка з'явилася з коротким білим волоссям, позуючи в чорному піджаку і розстебнутій білій сорочці.
Образ зірки доповнили чорні сонцезахисні окуляри.
Автором фотосесії виступив французький дизайнер і модний фотограф, креативний директор Céline Еді Сліман. Про це повідомила редактор і засновник журналу Бабет Діжан, яка представила обкладинку з Гагою на своїй особистій сторінці в Instagram.
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The new issue of @NumeroMagazine cover-starring @ladygaga shot by @hedislimane (archives )celebrates the magic of Music ! Thanks to all my talented friends with whom I was able to make it : @hedislimane , #JeanBaptisteMondino, @bebemoratti , @cameronmccool , @nicolasghesquiere , @woodkidmusic ,@charlottegainsbourg ,@travisscott ,@michelgaubert , @frederic_sanchez and many more ! Love #numeromagazine #love #fashion
Фани співачки припустили, що кадр, який прикрасив обкладинку, був зроблений ще в 2009 році в рамках фотосесії, в якій вона позувала разом з екс-бойфрендом Меттью Вільямсом - її близьким другом і креативним директором.