Леді Гага оголилась на обкладинці французького глянцю (Фото)

Американська співачка Леді Гага прикрасила обкладинку червнево-липневого номера французького журналу Numero Magazine.

На знімку, який прикрасив обкладинку, 34-річна артистка з'явилася з коротким білим волоссям, позуючи в чорному піджаку і розстебнутій білій сорочці.

Образ зірки доповнили чорні сонцезахисні окуляри.

Автором фотосесії виступив французький дизайнер і модний фотограф, креативний директор Céline Еді Сліман. Про це повідомила редактор і засновник журналу Бабет Діжан, яка представила обкладинку з Гагою на своїй особистій сторінці в Instagram.

Фани співачки припустили, що кадр, який прикрасив обкладинку, був зроблений ще в 2009 році в рамках фотосесії, в якій вона позувала разом з екс-бойфрендом Меттью Вільямсом - її близьким другом і креативним директором.