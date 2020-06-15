53-річна Сальма Хайєк вразила мережу фото без макіяжу (Фото)

У коментарі під свіжим селфі актриси без макіяжу посипалися компліменти.

Мексиканська актриса Сальма Хайєк давно переступила 50-річний рубіж, але виглядає максимум на 40.

На доказ вона публікує у своєму мікроблозі велику кількість фотографій, демонструючи розкішну фігуру в купальнику і обличчя, не зіпсоване зморшками.

У коментарі під свіжим селфі актриси без макіяжу посипалися компліменти: «Завжди сяюча!», «Ви реально, насправді, найкрасивіша жінка, що жила на планеті!», «Вам і не потрібні фільтри, тому що ви наповнені природною красою, зовні і зсередини!»