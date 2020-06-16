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Sonya Kay та її новоспечений чоловік вирушили у медовий місяць (Фото)

Sonya Kay та її новоспечений чоловік вирушили у медовий місяць (Фото)
18:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Молодята вирушили в романтичну подорож в Карпати та поділились ніжними світлинами з відпочинку.

Через пандемію коронавірусу Sonya Kay та її 27-річний чоловік Олег Петров скасували медовий місяць за кордоном й відправилися в романтичну подорож Україною, якою поділилися на сторінках своїх інстаграм-профілів. Молодята відпочивають в Буковелі, а поїздка на розкішний курорт, судячи зі слів хокеїста, – весільний подарунок парі від сім'ї співачки.

Так, новоспечене подружжя насолоджується мальовничими Карпатами лише вдвох. Sonya Kay нарешті не приховує свого обранця від публіки та преси й сміливо позує в обіймах коханого, якого тримала в таємниці до самого весілля. Пара не лише влаштовує прогулянки схилами гір, а й релаксує в басейні.

На одному з фото Sonya Kay позувала в чорному купальнику з макіяжем, зібравши волосся у високий пучок. Її чоловік-спортсмен занурився у воду й пристрасно пригорнув до себе красуню-дружину.

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Що відомо про весілля Sonya Kay?

Співачка заручилася з коханим у листопаді 2019 року після п'яти місяців стосунків. Чоловік зірки – 27-річний голкіпер херсонського "Дніпро" і збірної України з хокею Олег Петров. Знайомство пари відбулося на вечірці спільних друзів у Києві, а їхні стосунки розвивалися дуже швидко. Пара вже відчула смак сімейного життя, адже до весілля жила разом

Шлюб наречені зареєстрували 7 червня, а від гучного весілля відмовилися через раптову смерть батька Sonya Kay, з яким вона мріяла станцювати весільний танець. Молодята розписалися та влаштували скромну вечерю в родинному колі без розважальної програми.

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Sonya Kay, Співачка, Зірки.

Автор:

Телеграф
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