"Холостячка" Даша Ульянова зізналась, якою вона є насправді

Дівчина, яка підкорила серце Макса Михайлюка, розкрила таємниці свого характеру.

Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що вона така, яка є і змінюватися не хоче.

"Пустотливий характер і спокій, гумор і серйозність, грубість і жіночність... це все я та я зовсім не хочу змінюватися. Я не хочу будувати з себе незрозуміло кого, не хочу підтримувати певний образ, якому не відповідаю і точно не хочу переступати через себе, щоб усім подобатися. Часто читаю, що я одночасно і така вся шикарна дівчина, і "своя в дошку". Це, дійсно, про мене", - написала Даша.

Також дівчина додала, що відчуває себе однаково добре в різних образах.

"Я однаково круто відчуваю себе і у вечірній сукні, і в спортивному костюмі. І на світських заходах, і на лавці з друзями. Та спілкуючись на серйозні теми, і не зупиняючись від сміху. Жарт: "дівчина повинна бути такою, щоб з нею було комфортно і в дорогих ресторанах, і красти в селищі черешні" - точно про мене", - додала Ульянова.

Даша зізналася, що їй радісно на душі, коли "її людям" з нею комфортно в різних ситуаціях. Вона закликала всіх підписників бути такими, якими вони є насправді.

"А ще я дуже не хочу, щоб про мене казали: "Ой знаєте, в житті вона абсолютно не така, як в інтернеті", як часто буває. Я рада, що "моїм людям" зі мною комфортно в різних ситуаціях. І вас я теж закликаю бути такими, якими ви є насправді. Не потрібно сліпо слідувати інстаграмним образам і трендам", - підсумувала дівчина.