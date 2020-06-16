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"Холостячка" Даша Ульянова зізналась, якою вона є насправді
"Холостячка" Даша Ульянова зізналась, якою вона є насправді

"Холостячка" Даша Ульянова зізналась, якою вона є насправді

"Холостячка" Даша Ульянова зізналась, якою вона є насправді
Оновлено 19:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram
Дівчина, яка підкорила серце Макса Михайлюка, розкрила таємниці свого характеру.

Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що вона така, яка є і змінюватися не хоче.

"Пустотливий характер і спокій, гумор і серйозність, грубість і жіночність... це все я та я зовсім не хочу змінюватися. Я не хочу будувати з себе незрозуміло кого, не хочу підтримувати певний образ, якому не відповідаю і точно не хочу переступати через себе, щоб усім подобатися. Часто читаю, що я одночасно і така вся шикарна дівчина, і "своя в дошку". Це, дійсно, про мене", - написала Даша.

Також дівчина додала, що відчуває себе однаково добре в різних образах.

 
 
 
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Озорной характер и спокойствие, юмор и серьёзность, грубость и женственность ... это всё я и я вовсе не хочу меняться. ⠀ Я не хочу строить из себя не понятно кого, не хочу поддерживать определённый образ, которому не соответствую и точно не хочу переступать через себя, чтобы всем нравиться. Часто читаю от вас, что я одновременно и такая вся шикарная девушка, и «своя в доску» . Это, действительно, обо мне. ⠀ Я одинаково круто чувствую себя и в вечернем платье, и в спортивном костюме. И на светских мероприятиях, и на лавочке с друзьями. И общаясь на серьезные темы, и не останавливаясь от смеха. Шутка: «девушка должна быть такой, чтобы с ней было комфортно и в дорогих ресторанах, и воровать в посёлке черешни» - точно про меня. ⠀ А ещё я очень не хочу, чтобы обо мне говорили: «Ой знаете, в жизни она абсолютно не такая, как в интернете», как часто бывает. Я рада, что «моим людям» со мной комфортно в разных ситуациях. И вас я тоже призываю быть такими, какими вы являетесь на самом деле. Не нужно слепо следовать каким-то инстаграмным образам и трендам. #вашадаша

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

"Я однаково круто відчуваю себе і у вечірній сукні, і в спортивному костюмі. І на світських заходах, і на лавці з друзями. Та спілкуючись на серйозні теми, і не зупиняючись від сміху. Жарт: "дівчина повинна бути такою, щоб з нею було комфортно і в дорогих ресторанах, і красти в селищі черешні" - точно про мене", - додала Ульянова.

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Даша зізналася, що їй радісно на душі, коли "її людям" з нею комфортно в різних ситуаціях. Вона закликала всіх підписників бути такими, якими вони є насправді.

"А ще я дуже не хочу, щоб про мене казали: "Ой знаєте, в житті вона абсолютно не така, як в інтернеті", як часто буває. Я рада, що "моїм людям" зі мною комфортно в різних ситуаціях. І вас я теж закликаю бути такими, якими ви є насправді. Не потрібно сліпо слідувати інстаграмним образам і трендам", - підсумувала дівчина.

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Все по темі:

Холостяк, Холостяк 10, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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