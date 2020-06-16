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"Божевільний тиждень": Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд

"Божевільний тиждень": Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Оновлено 21:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram
Відома пара вирішила відправитися у автомобільну подорож.

Блогер Даша Квіткова та телеведучий Нікіта Добринін поставили власний рекорд. Подружжя провели 19 годин в дорозі.

В Instagram дівчина опублікувала пост, в якому розповіла, що в один день вона запропонувала своєму чоловікові забрати його маму з Чернівців і відвезти до моря. Таким чином пара з Києва поїхала до Чернівців, а потім в Одесу.

Всього в дорозі вони провели 19 годин.

 
 
 
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Сумашедшая неделя! В один день я предложила Никите забрать его маму и отвезти к морю, так как она очень хотела. Недолго думая, мы взяли себя в руки и решили поставить собственный рекорд в дороге. Киев-Черновцы-Одесса. 19 часов дороги. Все, чтобы привезти Елену Николаевну навстречу с морем. Друзья, прогулки, отдых и нереальное количество эмоций. Отель @nemo_hotel_odessa с видом на море, чистый воздух и обалденное спа - это вообще что-то Про номера с панорамными окнами я вообще молчу Каждому этого не хватало, пока мы сидели дома. Одесса, спасибо, что было именно так

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Нікіта Добринін та Даша Квіткова показали гру для закоханих пар

"Божевільний тиждень. В один день я запропонувала Нікіті забрати його маму і відвезти до моря, бо вона дуже хотіла. Недовго думаючи, ми взяли себе в руки і вирішили поставити власний рекорд в дорозі. Київ-Чернівці-Одеса. 19 годин дороги. Все, щоб привезти Олену Миколаївну назустріч з морем", - написала Квіткова.

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Все по темі:

Холостяк, Даша Квиткова, Нікіта Добринін.

Автор:

Телеграф
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