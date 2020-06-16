"Божевільний тиждень": Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд

Відома пара вирішила відправитися у автомобільну подорож.

Блогер Даша Квіткова та телеведучий Нікіта Добринін поставили власний рекорд. Подружжя провели 19 годин в дорозі.

В Instagram дівчина опублікувала пост, в якому розповіла, що в один день вона запропонувала своєму чоловікові забрати його маму з Чернівців і відвезти до моря. Таким чином пара з Києва поїхала до Чернівців, а потім в Одесу.

Всього в дорозі вони провели 19 годин.

"Божевільний тиждень. В один день я запропонувала Нікіті забрати його маму і відвезти до моря, бо вона дуже хотіла. Недовго думаючи, ми взяли себе в руки і вирішили поставити власний рекорд в дорозі. Київ-Чернівці-Одеса. 19 годин дороги. Все, щоб привезти Олену Миколаївну назустріч з морем", - написала Квіткова.