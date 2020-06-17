Популярній моделі та учасниці "Міс Всесвіт" Даніеллі Альварес ампутували ногу (Фото)

Колумбійці Даніеллі Альварес зробили вимушену операцію.

Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійці Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу через ішемію, що виникла в результаті видалення пухлини в животі.

Альварес є популярним блогером, за її сторінкою в Instagram стежать понад 1,9 млн людей.

Красуня раніше часто радувала підписників фото в бікіні, красуючись досконалою фігурою.

У 2011 році дівчина виграла титул "Міс Колумбія". У 2012-му представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

Даніелла планує встановити багатофункціональний протез.