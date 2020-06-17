Популярній моделі та учасниці "Міс Всесвіт" Даніеллі Альварес ампутували ногу (Фото)

Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійці Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу через ішемію, що виникла в результаті видалення пухлини в животі.
Альварес є популярним блогером, за її сторінкою в Instagram стежать понад 1,9 млн людей.
Красуня раніше часто радувала підписників фото в бікіні, красуючись досконалою фігурою.
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Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios TODO lo lograré. “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” vamos para adelante!!
У 2011 році дівчина виграла титул "Міс Колумбія". У 2012-му представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт".
Даніелла планує встановити багатофункціональний протез.