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Популярній моделі та учасниці "Міс Всесвіт" Даніеллі Альварес ампутували ногу (Фото)

Популярній моделі та учасниці "Міс Всесвіт" Даніеллі Альварес ампутували ногу (Фото)
07:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Колумбійці Даніеллі Альварес зробили вимушену операцію.

Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійці Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу через ішемію, що виникла в результаті видалення пухлини в животі.

Альварес є популярним блогером, за її сторінкою в Instagram стежать понад 1,9 млн людей.

Красуня раніше часто радувала підписників фото в бікіні, красуючись досконалою фігурою.

У 2011 році дівчина виграла титул "Міс Колумбія". У 2012-му представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

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Даніелла планує встановити багатофункціональний протез.

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Все по темі:

Instagram, Ампутация ноги, Міс Всесвіт, Даниэлла Альварес.

Автор:

Телеграф
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Популярній моделі та учасниці "Міс Всесвіт" Даніеллі Альварес ампутували ногу (Фото)
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