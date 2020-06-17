Вперше після карантину. Принц Чарльз із дружиною вийшли в світ

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська здійснили перший робочий візит до королівського госпіталю.

Принц Чарльз і його дружина Камілла відвідали королівський госпіталь у Глостеширі, щоб подякувати лікарям та іншому персоналу, які були на передньому краї у боротьбі з пандемією COVID-19.

Примітно, що принц і його дружина провели зустріч з медиками, волонтерами, молодшими докторами та іншим медичним персоналом, дотримуючись вимог соціального дистанціювання.

«Немає кращого, аніж мати можливість особисто подякувати медперсоналу, навіть якщо доводиться дотримуватися дистанції!», - сказала герцогиня.

«Ви виконали свою роботу відмінно», - додав принц Чарльз.

Нагадаємо, спадкоємець британського престолу принц Чарльз в кінці березня переніс коронавірус. На щастя для майбутнього монарха він перехворів COVID-19 в легкій формі. Експерти припустили, що хвороба пройшла легко , тому що принц Чарльз багато років веде здоровий спосіб життя. Сам же принц Чарльз назвав свій досвід тривожним.

Період національного локдауну принц і його дружина провели в самоізоляції в маєтку Біркхолл у Шотландії. Там же в тихій сімейній обстановці пара відсвяткувала 15-річчя з дня весілля. Через карантин принц Чарльз пропустив п'ятиріччя принцеси Шарлотти, дворіччя принца Луї, перший день народження Арчі, 94-річчя матері королеви Єлизавети і 99-річчя батька принца Філіпа.