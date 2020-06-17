Скачать
Середа, 17.06.2020
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Стаховський здобув другу перемогу на турнірі в Белграді
Стаховський здобув другу перемогу на турнірі в Белграді
Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон
Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон

Актриса Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly підтвердили роман

Актриса Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly підтвердили роман
13:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Фанати "застукали" пару в одному з барів Лос-Анджелеса.

Американська актриса Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly підтвердили свої романтичні стосунки.

Фанати "застукали" пару в одному з барів Лос-Анджелеса, коли ті виходили на вулицю, передає Рopcornnews.

При цьому Фокс і Machine Gun Kelly трималися за руки. Потім пара сіла в автомобіль і пристрасно поцілувалася.

Варто зазначити, що раніше Меган розлучилася з Брайаном Остіном Гріном. Сам Грін розповів, що актриса йому не зраджувала і що вони з Бейкером лише друзі. При цьому сама Фокс вважає трохи інакше. Вона знялася у кліпі репера, де вони зіграли парочку.

Вперше після карантину. Принц Чарльз із дружиною вийшли в світ

Також цікаво, що Брайана "застукали" з 25-річною моделлю Кортні Стодден. Вони разом відвідали мексиканський ресторан у Лос-Анджелесі. Але поки ніхто з них не підтвердив інформацію про роман.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меган Фокс, Брайан Остин Грин, Machine Gun Kelly, Кортні Стодден.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення
03 Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу
04 "Лінія": Марія Бурмака відсвяткувала ювілей оригінальним способом (Відео)
05 У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
Іран незабаром надішле самописці зі збитого МАУ до Франції
Іран незабаром надішле самописці зі збитого МАУ до Франції
Російський маніяк 27 років ґвалтував і вбивав жінок (Відео)
Російський маніяк 27 років ґвалтував і вбивав жінок (Відео)
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся