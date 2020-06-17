Актриса Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly підтвердили роман

Фанати "застукали" пару в одному з барів Лос-Анджелеса.

Американська актриса Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly підтвердили свої романтичні стосунки.

Фанати "застукали" пару в одному з барів Лос-Анджелеса, коли ті виходили на вулицю, передає Рopcornnews.

При цьому Фокс і Machine Gun Kelly трималися за руки. Потім пара сіла в автомобіль і пристрасно поцілувалася.

Варто зазначити, що раніше Меган розлучилася з Брайаном Остіном Гріном. Сам Грін розповів, що актриса йому не зраджувала і що вони з Бейкером лише друзі. При цьому сама Фокс вважає трохи інакше. Вона знялася у кліпі репера, де вони зіграли парочку.

Також цікаво, що Брайана "застукали" з 25-річною моделлю Кортні Стодден. Вони разом відвідали мексиканський ресторан у Лос-Анджелесі. Але поки ніхто з них не підтвердив інформацію про роман.