Акторка Мішель Вільямс народила другу дитину

39-річна актриса Мішель Вільямс народила.
Про це в середу, 17 червня, повідомило видання US Weekly, тим не менш не уточнило, ані коли дитина з'явилася на світ, ані навіть її стать.
Про те, що Мішель Вільямс вагітна стало відомо в грудні 2019 року, одночасно стало відомо, що вона заручилася з батьком дитини, режисером Томасом Кейлом. Вони почали зустрічатися, працюючи над серіалом Фоссі/Вердон.
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Michelle Williams e il marito Thomas Kail danno il benvenuto al loro primo figlio. La Williams è già madre di Matilda Rose nata dalla relazione con il compianto attore australiano Heath Ledger.(fonte @usweekly) #michellewilliams #thomaskail #baby #heathledger #matildaledger #babygirl #babyboy #thewebnews
У березні 2020 року пара таємно одружилася.
Мішель Вільямс виховує 14-річну дочку Матильду. Її батьком був актор Хіт Леджер, який помер в 2008 році. Вони прожили разом три роки - з 2004 по 2007 року.