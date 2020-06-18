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Акторка Мішель Вільямс народила другу дитину

Акторка Мішель Вільямс народила другу дитину
14:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Американська актриса Мішель Вільямс народила дитину. Це друга дитина для неї і перша для її чоловіка.

39-річна актриса Мішель Вільямс народила.

Про це в середу, 17 червня, повідомило видання US Weekly, тим не менш не уточнило, ані коли дитина з'явилася на світ, ані навіть її стать.

Про те, що Мішель Вільямс вагітна стало відомо в грудні 2019 року, одночасно стало відомо, що вона заручилася з батьком дитини, режисером Томасом Кейлом. Вони почали зустрічатися, працюючи над серіалом Фоссі/Вердон.

У березні 2020 року пара таємно одружилася.

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Мішель Вільямс виховує 14-річну дочку Матильду. Її батьком був актор Хіт Леджер, який помер в 2008 році. Вони прожили разом три роки - з 2004 по 2007 року.

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Все по темі:

Голливуд, Пологи, Акторка, Друга дитина, Мішель Вільямс, Томас Кейл.

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Телеграф
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