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Зірка "Гри престолів" Софі Тернер на прогулянці з кругленьким животом (Фото)

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер на прогулянці з кругленьким животом (Фото)
14:32 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Одна з головних героїнь культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, папараці помітили на вулиці за прогулянкою зі свої чоловіком Джо Джонасом. У 24-річної американської акторки вже досить помітний округлий живіт.

Про вагітність Софі Тернер ЗМІ заговорили ще в лютому. Подружжя не зробило жодної офіційної заяви, акторка не коментувала свою вагітність, однак на кадрах помітно, що вже незабаром в актриси з’явиться первісток.

Кадри подружжя, яке прогулювалося Лос-Анджелесом, опублікував журнал The Mood Magazin на своїй особистій сторінці в інстаграмі. На фото помітно, що Джо Джонас та Софі Тернер дотримуються запобіжних заходів на тлі поширення коронавірусу: обоє були в захисних масках.

Акторка одягнула білий топ, сірий жакет та обтягуючі лосини. Музикант одягнув звичайні чорні джинси та білу футболку.

 
 
 
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13 февраля стало известно, что звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас ждут появления на свет первого ребенка. Официальных подтверждений или опровержений от супругов пока не поступало. Сегодня пару застали во время прогулки по Лос-Анджелесу The Image Direct *Photo copyright belongs to their respective owners* #themoodnews #celebrity #couplegoals #couple #joejonas #sophieturner #gameofthrones #jonasbrothers #pregnant #софитернер #джоджонас

Допис, поширений THE MOOD (@themoodmagazine_)

Що відомо про Софі Тернер і Джо Джонаса

Британська актриса Софі Тернер познайомилася з американським співаком Джо Джонасом у листопаді 2016 року. Вже на наступний рік пара оголосила про заручини.

Софі Тернер стала популярною після участі в серіалі "Гра престолів", запам'ятавшись по ролі рудоволосої Санси Старк. Також вона знімалася у відомому фільмі "Люди Ікс: Темний фенікс", де приміряла на себе роль мутанта Джин Грей.

Акторка Мішель Вільямс народила другу дитину

Подружні обітніці Софі Тернер з 30-річним Джо Джонас дали у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а за кілька місяців зібрали рідних та друзів на розкішній весільній церемонії у Франції, а після цього відправилися на медовий місяць в Італію.

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Все по темі:

Фото, Джо Джонас, Софи Тернер, Вагітність, Гра престолів.

Автор:

Телеграф
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