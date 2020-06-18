Зірка "Гри престолів" Софі Тернер на прогулянці з кругленьким животом (Фото)

Одна з головних героїнь культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, папараці помітили на вулиці за прогулянкою зі свої чоловіком Джо Джонасом. У 24-річної американської акторки вже досить помітний округлий живіт.

Про вагітність Софі Тернер ЗМІ заговорили ще в лютому. Подружжя не зробило жодної офіційної заяви, акторка не коментувала свою вагітність, однак на кадрах помітно, що вже незабаром в актриси з’явиться первісток.

Кадри подружжя, яке прогулювалося Лос-Анджелесом, опублікував журнал The Mood Magazin на своїй особистій сторінці в інстаграмі. На фото помітно, що Джо Джонас та Софі Тернер дотримуються запобіжних заходів на тлі поширення коронавірусу: обоє були в захисних масках.

Акторка одягнула білий топ, сірий жакет та обтягуючі лосини. Музикант одягнув звичайні чорні джинси та білу футболку.

Що відомо про Софі Тернер і Джо Джонаса

Британська актриса Софі Тернер познайомилася з американським співаком Джо Джонасом у листопаді 2016 року. Вже на наступний рік пара оголосила про заручини.

Софі Тернер стала популярною після участі в серіалі "Гра престолів", запам'ятавшись по ролі рудоволосої Санси Старк. Також вона знімалася у відомому фільмі "Люди Ікс: Темний фенікс", де приміряла на себе роль мутанта Джин Грей.

Подружні обітніці Софі Тернер з 30-річним Джо Джонас дали у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а за кілька місяців зібрали рідних та друзів на розкішній весільній церемонії у Франції, а після цього відправилися на медовий місяць в Італію.