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Оля Полякова зізналася, що була жертвою домашнього насилля (Відео)

Оля Полякова зізналася, що була жертвою домашнього насилля (Відео)
17:31 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Українська співачка Оля Полякова зізналася, що пережила фізичне насилля з боку свого екс-бойфренда, коли їй було 17 років.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке опубліковано на її каналі в YouTube.

За словами Полякової, вона зустрічалася з чоловіком, який її періодично бив. Дівчина вирішила піти від партнера, але її вже екс-бойфренд спалив квартиру Олі, а після цього найняв хлопців, які побили її.

«Він найняв якихось своїх дружбанів, вони мене спіймали під нічним клубом і побили до стану напівнепритомності», - розповіла співачка. За словами Полякової, в результаті побиття у неї була розсічена брова і досі залишився глибокий шрам, від якого вона все ще позбавляється.

Співачка розповіла, що заявила про те, що трапилося в міліцію.

«Було заведено кримінальну справу і все. Сьогодні ця людина - політик», - повідомила Ольга, додавши, що він будує кар'єру в Вінниці.

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер на прогулянці з кругленьким животом (Фото)

Полякова була готова назвати ім'я екс-бойфренда, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності, але інцидент стався занадто давно. «Гори в пеклі», - різко висловилася співачка, резюмуючи історію.

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Все по темі:

Бойфренд, Оля Полякова, Зізнання, Насильство.

Автор:

Телеграф
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