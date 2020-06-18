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Четвер, 18.06.2020
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Ілон Маск спростував чутки про секс у трьох із Делевінь і Херд
Ілон Маск спростував чутки про секс у трьох із Делевінь і Херд

Ілон Маск спростував чутки про секс у трьох із Делевінь і Херд

Ілон Маск спростував чутки про секс у трьох із Делевінь і Херд
19:16 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Джонні Депп продовжує судитися з колишньою дружиною Ембер Херд за поширення наклепів, а його адвокати намагаються довести, що 34-річна актриса зраджувала чоловікові з Ілоном Маском. Глава SpaceX і Tesla спростовує подібні заяви, включаючи показання Джоша Дрю, колишнього чоловіка кращої подруги Херд. Чоловік стверджує, що перебуваючи в шлюбі з Деппом, Ембер Херд мала зв'язок з Ілоном Маском і супермоделлю Карою Делевінь.

"Ми з Карою дружимо, але ми ніколи не були близькі. Вона підтвердить це, - сказав Маск виданню Page Six. -Хочу ще раз підтвердити, що ми з Ембер почали зустрічатися приблизно через місяць після її подачі на розлучення. Я не думаю, що під час їхнього шлюбу взагалі перебував поруч з Ембер. Що стосується цього судового процесу, я б порекомендував усім учасникам закопати сокиру війни і рухатися далі. Життя занадто коротке для такого тривалого негативу".

У 2019 році Депп подав позов на 50 млн доларів проти Херд після того, як в газеті Washington Post вона написала колонку, описавши себе як жертву домашнього насильства.

Він також пред'являє позов англійській газеті, яка звинуватила його в побитті дружини. Депп заперечує будь-яке насильство стосовно Херд, стверджуючи, що її претензії є обманом, а справжньою жертвою був він.

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Все по темі:

Джонни Депп, Эмбер Херд, Кара Делевинь, Илон Маск, Чутки, Груповий секс.

Автор:

Телеграф
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