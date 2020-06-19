Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви

Понад два роки тому королівський нащадок одружився з Меган Маркл. Проте ще напередодні гучного весілля майбутній союз з акторкою став причиною конфлікту принца Гаррі з Єлизаветою ІІ. Її Величність наполягала на укладенні шлюбного контракту, проте онук королеви відмовився його підписувати.

Напружені стосунки акторки Меган Маркл з королівською родиною свого чоловіка неодноразово ставали приводом для обговорення у пресі. Проте, як інформує видання Paris Match, навіть підготовка до весілля не обійшлася без конфлікту.

Біограф принца Гаррі Анжела Левін в документальному фільмі "Гаррі та Меган: звільнені" (Harry et Meghan, les affranchis) оголосила, що онук королеви категорично відмовився від укладання шлюбного контракту попри наполегливість Єлизавети ІІ.

У пресі про цей інцидент заговорили вперше. Її Величність прагнула зберегти статки принца Гаррі в разі розлучення з новоспеченою дружиною Меган Маркл. Варто наголосити, що його пожитки оцінюють в 25 мільйонів євро – понад 750 мільйонів гривень, у той час як обраниці належано 5 мільйонів євро – 150 мільйонів гривень.

Шлюбний контракт, на якому наполягала королева Єлизавета ІІ, передбачав, що у випадку розлучення Меган Маркл отримає лише заздалегідь визначену суму. Проте така пропозиція не на жарт обурила принца Гаррі, який наголосив, що планує прожити у шлюбі з першою дружиною все життя. Крім того, на його думку, шлюбний контракт – образа для Меган.

Варто також зазначити, що, за словами Анжели Левін, Гаррі досить обережно ознайомив свою обраницю з королівським протоколом, аби не шокувати її. Проте сама Меган одразу проявила свій характер та зізналася, що не буде йти на компроміси з королівською родиною.