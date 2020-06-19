Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви

Напружені стосунки акторки Меган Маркл з королівською родиною свого чоловіка неодноразово ставали приводом для обговорення у пресі. Проте, як інформує видання Paris Match, навіть підготовка до весілля не обійшлася без конфлікту.
Біограф принца Гаррі Анжела Левін в документальному фільмі "Гаррі та Меган: звільнені" (Harry et Meghan, les affranchis) оголосила, що онук королеви категорично відмовився від укладання шлюбного контракту попри наполегливість Єлизавети ІІ.
У пресі про цей інцидент заговорили вперше. Її Величність прагнула зберегти статки принца Гаррі в разі розлучення з новоспеченою дружиною Меган Маркл. Варто наголосити, що його пожитки оцінюють в 25 мільйонів євро – понад 750 мільйонів гривень, у той час як обраниці належано 5 мільйонів євро – 150 мільйонів гривень.
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This morning, The Duke and Duchess of Sussex’s son, Archie Harrison Mountbatten-Windsor was christened in the Private Chapel at Windsor Castle at an intimate service officiated by the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. The Duke and Duchess of Sussex are so happy to share the joy of this day with members of the public who have been incredibly supportive since the birth of their son. They thank you for your kindness in welcoming their first born and celebrating this special moment. Their Royal Highnesses feel fortunate to have enjoyed this day with family and the godparents of Archie. Their son, Archie, was baptised wearing the handmade replica of the royal christening gown which has been worn by royal infants for the last 11 years. The original Royal Christening Robe, made of fine Honiton lace lined with white satin, was commissioned by Queen Victoria in 1841 and first worn by her eldest daughter. It was subsequently worn for generations of Royal christenings, including The Queen, her children and her grandchildren until 2004, when The Queen commissioned this handmade replica, in order for the fragile historic outfit to be preserved, and for the tradition to continue. Photo credit: Chris Allerton SussexRoyal
Шлюбний контракт, на якому наполягала королева Єлизавета ІІ, передбачав, що у випадку розлучення Меган Маркл отримає лише заздалегідь визначену суму. Проте така пропозиція не на жарт обурила принца Гаррі, який наголосив, що планує прожити у шлюбі з першою дружиною все життя. Крім того, на його думку, шлюбний контракт – образа для Меган.
Варто також зазначити, що, за словами Анжели Левін, Гаррі досить обережно ознайомив свою обраницю з королівським протоколом, аби не шокувати її. Проте сама Меган одразу проявила свій характер та зізналася, що не буде йти на компроміси з королівською родиною.