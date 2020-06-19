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Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"
Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"

Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"

Потяг збив на смерть Галину Дашевську – зірку фільму "Біле сонце пустелі"
11:29 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Зірка радянського кіно Галина Дашевська померла у моторошній аварії. Акторку, яка зіграла у знаменитому фільмі "Біле сонце пустелі", збив потяг. Всіх деталей трагедії поки не розголошують, однак правоохоронці анонімно підтвердили, що загибла пенсіонерка була заслуженою артисткою Росії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на поліцію. За даними журналістів, Галина Дашевська померла 18 червня в районі залізничної станції "Жайворонки", що в Підмосков'ї. Машиніст потяга, побачивши жінку на колії, намагався загальмувати, однак зіткнення не вдалось уникнути. 79-річна Галина Дашевська померла на місці інциденту. 

Правоохоронці додають, що саме Галина Дашевська була винуватицею ДТП. Акторка переходила колію в не відведеному для цього місці. 

Хто така Галина Дашевська: коротка біографія

Галина Дашевська народилась у 1941 році. Після закінчення курсів акторка вперше вийшла на сцену та відтоді була однією з найвідоміших зірок театру. Та не тільки любителі постановок добре знали творчість Галини Дашевської. Акторка отримала ролі у відомих фільмах та стала зіркою радянського кіно. 

За час своєї багаторічної кар'єри Галина Дашевська знялась у десятках проєктів, які запам'ятались глядачам. У 1990-их акторка вирішила піти на пенсію та ще раз повернулась на великий екран у 2008-му. Тоді акторка зіграла у фільмі "Срібний вік".

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Галина Дашевська: фільмографія

  • "Далі – тиша"

  • "Липневий дощ"

  • "Падіння"

  • "Червона стріла"

  • "Скарга"

  • "Відпустка, яка не відбулася"

  • "День приїзду – день від'їзду"

  • "Операція на серці"

  • "Біле сонце пустелі"

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Все по темі:

Галина Дашевська, Збив потяг, Біле сонце пустині.

Автор:

Телеграф
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