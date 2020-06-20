Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес

У 2020 році бізнес наблизився до банкрутства на тлі пандемії коронавіруса. За даними джерела, за останні чотири роки бренд одягу Бекхем зазнав збитків розміром у 52 мільйони доларів, повідомляє The Sun.

Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем узяла 6,4 мільйона фунтів стерлінгів (7,9 мільйона доларів) заради порятунку свого бізнесу.

Крім того, в 2020 році бізнес наблизився до банкрутства на тлі пандемії коронавірусу.

Співрозмовник видання зазначив, що минулого року її бізнес зазнав 15 мільйонів доларів збитків, тож Вікторії Бекхем довелося взяти багатомільйонний кредит. Відзначається також, що Девід Бекхем допомагав бізнесу подружжя — в 2019 році він вклав у бренд 20 мільйонів доларів.

Вікторія Бекхем випускає одяг з деніму, сумки, колекції суконь і сонячних окулярів. Вона також випустила свою власну лінію аромату Intimately Beckham. У співпраці з японським магазином Samantha Thavasa вона справила лінію сумочок і коштовностей. Крім того, вона випустила два бестселера: автобіографію і гід по стилю.

Разом з чоловіком Девідом Бекхемом Вікторія запустила лінію модного одягу і парфумів dVb (David and Victoria Beckham), яка є частиною Beckham Brand Ltd.