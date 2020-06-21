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"Безглузда боротьба": син Віктора Павліка припинив лікування хіміотерапією

"Безглузда боротьба": син Віктора Павліка припинив лікування хіміотерапією
07:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Півтора року молодший син Віктора Павліка бореться з раком кісток, проте прогресування хвороби зупинити не вдалося й вона продовжує вражати організм хлопця. 21-річний Павло вирішив припинити лікування.

Щемливий допис син музиканта опублікував на особистій сторінці у фейсбуці. Він зізнався, що за час тривалої боротьби зі смертельною хворобою пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Павло кожні кілька місяців обстежувався, сподіваючись, що рак кісток "залишить організм в спокої".

Проте з травня стан його здоров'я лише погіршується: ліва рука постійно болить, а згодом почали відмовляти пальці. Спочатку хлопець пересувався за допомогою милиць, а тепер – в колясці. Він зізнався, що припиняє лікування, оскільки вважає подальшу боротьбу безглуздою.

Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше непотрібне, а тому що воно вже безглузде… Мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу, – написав Павло Павлік.

Син артиста запевнив, що не піддається емоціям і депресії, проте невідоме майбутнє його лякає. Він зізнався, що більше хвилюється за своїх рідних і друзів, без допомоги яких йому не впоратися.

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Відвертий допис Павло доповнив світлинами з шкільних альбомів, адже саме школа – найкращий період у його житті. Він щиро шкодує, що втратив зв'язок з однокласниками, адже любить їх донині. У Національній академії СБУ, куди вступив після закінчення школи, він встиг відслужити лише два роки. Проте навіть цей час він згадує з теплом, адже йому двічі пощастило стати учасником військового параду на День Незалежності України.

"Я щиро хочу побажати вам усім успішного життя, в якому ви ніколи не зіштовхнетеся з тими труднощами, які зараз переживаю я. Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії", – звернувся син Віктора Павліка до однокласників та однокурсників.

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Знаменитости, Виктор Павлик, Співак.

Автор:

Телеграф
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