Зірка "Дивергенту" опинилася у центі секс-скандалу: деталі

26-річного американського актора звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною. Жертва не стала розкривати своє ім'я, проте зізналася, що Енсел Елгорт зґвалтував її шість років тому в 17-річному віці.

Про звинувачення голлівудського актора повідомляє видання Daily Mail. Дівчина, яка не стала оголошувати своє справжнє ім'я та представилася як Габбі, оприлюднила шокуючі подробиці в твіттері за шість років після інциденту. Вона зізналася, що їхнє спілкування з Енселом Елгортом зав'язалося напередодні її 17-річчя в додатку Snapchat.

Зірка фільмів "Винні зірки", "На драйві" та "Дивергенту" під час першого побачення, яке відбулося після тривалої переписки в мережі, зґвалтував неповнолітню Габбі. Вона зізналася, що Енсел Елгорт змусив її до сексу попри те, що вона ридала від болі й просила цього не робити. Проте актор наполягав на своєму зі словами: "Нам потрібно зламати тебе".

"Він не запитав мене, чи хочу я припинити займатися сексом, знаючи, що це мій перший раз, я ридала від болю і не хотіла цього робити", – розповіла дівчина.

Після цього інциденту Енсел Елгорт пропонував жертві близькість втрьох з її неповнолітніми друзями. Габбі переконує, що цей досвід став для неї справжньою травмою й змусив подумати, що саме таким і повинен бути секс. Вона зізналася, що зараз проходить терапію й лікує посттравматичний стресовий розлад та бореться з нападами паніки.

Дівчина пояснила, що не розповідала про зґвалтування раніше через погрози актора, адже цей інцидент міг зруйнувати його кар'єру. Сам Енсел Елгорт наразі жодним чином не відреагував на скандал.