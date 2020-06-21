День батька 2020: 10 супертат українського шоу-бізнесу

1 Селебріті-татки на публіці завжди в своєму певному образі - хтось брутальний і суворий, хтось серйозний і вимогливий, а хтось позитивний і смішний. Але все це відходить на другий план, коли вони переступають поріг свого дому, де їх чекають діти. У День батька редакція theLime вирішила згадати зіркових супертат, які щиро насолоджуються батьківством, а їх стосунки з чадами викликають у публіки нестримне розчулення. MONATIK Для артиста тема сім'ї - сокровенна, він вкрай рідко говорить про своїх рідних і не показує публіці обличчя своїх дітей. Відомо, що Дмитро - двічі тато. Разом з дружиною Іриною Демічовою хітмейкер виховує синів - Платона і Данила. Народження дітей для співака - одне з яскравих подій його життя. "У мене були два знаменні дні, і саме вони - на першому місці. Це дні народження моїх дітей. Бачити те, як твоє продовження, твоя вічність з'являється в світ... А ще це хлопчики, це велика нагорода. Я вдячний долі. У другій раз я взагалі набрався сміливості і перерізав пуповину!", - поділився в одному з інтерв'ю Монатік.

2 Женя Галич Рок-музиканти не такі вже брутальні і суворі, як про них прийнято думати. Особливо, коли в їхньому житті з'являються діти. Фронтмен гурту O.Torvald після народження первістка став уразливим і дуже зворушливим. "Батьківство мене змінило більше, ніж все, що зі мною відбувалося досі. У мене раніше практично не було вразливих сторін, мене неможливо було засмутити, розлютити, змусити нервувати, переживати, боятися, скаженіти. Дочка зі мною зробила страшні речі: я став більш вразливим і недовірливим. Єва, напевно, єдина людина в світі, хто може з мене вити вірьовки. Я намагаюся бути суворим з нею, але це не завжди виходить", - говорить Галич.

3 Сергій Бабкін Незважаючи на те, що Сергій Бабкін активно гастролює, грає в театрі і пише вірші, своїм головним талантом він вважає вміння бути хорошим батьком. Разом з дружиною Сніжаною музикант виховує трьох дітей - Артура (13 років), Веселіну (9 років) і Єлисея (1 рік). Також у співака є син від першого шлюбу, який живе з мамою та її чоловіком.

4 "Найголовніший мій талант - це батьківство і шлюб. Саме він дуже цікавий і неймовірно безмежний. Його потрібно розвивати в собі і збагачувати. Над ним потрібно постійно працювати. Ніякі інші таланти, вміння і захоплення не зрівняються з ним. Це людський талант, який стоїть на першому місці ", - говорить Сергій Бабкін. Юрій Горбунов Телеведучий став батьком вже в свідомому віці. Сьогодні 49-річний Горбунов виховує трирічного сина Івана, якого йому подарувала кохана дружина Катя Осадча. Шоумен обожнює свого первістка і весь вільний час від зйомок проводить з малюком. "Можливо, саме тому, що я вже в такому віці став татом, не в 17 років, не в 19, а тоді, коли це вже так зване усвідомлене батьківство. І я дуже радий, що це так. Коли ти молодий, у тебе багато якихось своїх паралельних справ, і діти ростуть паралельно. А зараз ціную кожен вечір, кожен ранок, проведені з сином. Коли він до мене притискається, ми обмінюємося енергіями", - ділиться емоціями від батьківства Горбунов.

5 Влад Яма Хореограф вважає батьківство головним досягненням у своєму житті. Сьогодні Влад виховує чотирирічного сина Леона, а також мріє про дочку. Танцюрист намагається знаходити вільний час у своєму щільному графіку і проводити час з Ямою-молодшим.

6 "Коли я вдома, намагаюся якомога більше часу проводити з сином: грати з ним в хованки, купати його, читати з ним. Особливо ми любимо читати вголос вірші про тварин, - ділиться Влад. - Своїм головним досягненням я вважаю саме батьківство. Це своєрідне посвячення, становлення мене як справжнього чоловіка, і в той же час - це величезна відповідальність, шалена радість і зовсім інше сприйняття життя". Сергій Притула Сергій Притула - двічі тато. Шоумен виховує сина Дмитра від першого шлюбу і дочку Соломію, яку народила друга дружина телеведучого Катерина Сопельник. З народженням первістка Притула став більш спокійним і терплячим. "Я ніколи не зараховував себе до людей типу "вода камінь точить". Завдяки Дімі я став менш дратівливим, більш посидючим, я не лінуюся докласти чималих зусиль, щоб разом з ним досягти якогось результату", - говорить шоумен. У вихованні майбутнього чоловіка Притула дотримується двох головних принципів - вміння постояти за себе і не обманювати батьків.

7 Тарас Тополя Лідер гурту "Антитіла" разом з дружиною, співачкою Alyosha, виховує двох синів - Романа (7 років) і Марка (4 роки), а нещодавно пара оголосила, що готується до народження третьої дитини.

8 Майбутній багатодітний тато переконаний, що головне у стосунках батьків і синів - прояв любові. "Чомусь у нас в суспільстві є стереотип про суворого беземоційного батька і турботливу чуйну маму. Я не відмовляю собі в задоволенні обіймати, цілувати, балувати своїх синів, говорити їм приємне. Я розумію, що це тимчасове вікно обмежене до того моменту, коли вони почнуть шукати ці емоції, визнання, любов і тепло у друзів, дівчат", - вважає музикант. Потап Потап, який в 2019 році одружився зі співачкою Настею Каменських, має сина Андрія від першої дружини Ірини Горової. Після розлучення, яке пройшло без скандалів, хлопчик залишився жити з матір'ю, але репер проводить зі спадкоємцем кожну вільну хвилину.

9 Зірковий батько і син люблять проводити час в чоловічій компанії: вони разом грають в футбол, баскетбол, катаються на роликах. Репер часто бере юного хлопця в подорожі, звідки обидва привозять масу позитивних емоцій. Григорій Решетник Ведучий "Холостяка" - дабл-тато. В його родині підростає двоє хлопчаків - Діма і Ваня. Телеведучий вважає, що бути батьком хлопчиків - це постійно подавати приклад: "Я намагаюся займатися спортом, бути просунутим, цікавитися захопленнями дітей: розбиратися в велосипедах, мультфільмах, іграх, гаджетах, сленгу. Одним словом, постійно вдосконалюватися".