День батька 2020: 10 супертат українського шоу-бізнесу

Селебріті-татки на публіці завжди в своєму певному образі - хтось брутальний і суворий, хтось серйозний і вимогливий, а хтось позитивний і смішний. Але все це відходить на другий план, коли вони переступають поріг свого дому, де їх чекають діти.
У День батька редакція theLime вирішила згадати зіркових супертат, які щиро насолоджуються батьківством, а їх стосунки з чадами викликають у публіки нестримне розчулення.
MONATIK
Для артиста тема сім'ї - сокровенна, він вкрай рідко говорить про своїх рідних і не показує публіці обличчя своїх дітей. Відомо, що Дмитро - двічі тато. Разом з дружиною Іриною Демічовою хітмейкер виховує синів - Платона і Данила. Народження дітей для співака - одне з яскравих подій його життя.
"У мене були два знаменні дні, і саме вони - на першому місці. Це дні народження моїх дітей. Бачити те, як твоє продовження, твоя вічність з'являється в світ... А ще це хлопчики, це велика нагорода. Я вдячний долі. У другій раз я взагалі набрався сміливості і перерізав пуповину!", - поділився в одному з інтерв'ю Монатік.
Женя Галич
Рок-музиканти не такі вже брутальні і суворі, як про них прийнято думати. Особливо, коли в їхньому житті з'являються діти. Фронтмен гурту O.Torvald після народження первістка став уразливим і дуже зворушливим.
"Батьківство мене змінило більше, ніж все, що зі мною відбувалося досі. У мене раніше практично не було вразливих сторін, мене неможливо було засмутити, розлютити, змусити нервувати, переживати, боятися, скаженіти. Дочка зі мною зробила страшні речі: я став більш вразливим і недовірливим. Єва, напевно, єдина людина в світі, хто може з мене вити вірьовки. Я намагаюся бути суворим з нею, але це не завжди виходить", - говорить Галич.
Сергій Бабкін
Незважаючи на те, що Сергій Бабкін активно гастролює, грає в театрі і пише вірші, своїм головним талантом він вважає вміння бути хорошим батьком. Разом з дружиною Сніжаною музикант виховує трьох дітей - Артура (13 років), Веселіну (9 років) і Єлисея (1 рік). Також у співака є син від першого шлюбу, який живе з мамою та її чоловіком.
"Найголовніший мій талант - це батьківство і шлюб. Саме він дуже цікавий і неймовірно безмежний. Його потрібно розвивати в собі і збагачувати. Над ним потрібно постійно працювати. Ніякі інші таланти, вміння і захоплення не зрівняються з ним. Це людський талант, який стоїть на першому місці ", - говорить Сергій Бабкін.
Юрій Горбунов
Телеведучий став батьком вже в свідомому віці. Сьогодні 49-річний Горбунов виховує трирічного сина Івана, якого йому подарувала кохана дружина Катя Осадча. Шоумен обожнює свого первістка і весь вільний час від зйомок проводить з малюком.
"Можливо, саме тому, що я вже в такому віці став татом, не в 17 років, не в 19, а тоді, коли це вже так зване усвідомлене батьківство. І я дуже радий, що це так. Коли ти молодий, у тебе багато якихось своїх паралельних справ, і діти ростуть паралельно. А зараз ціную кожен вечір, кожен ранок, проведені з сином. Коли він до мене притискається, ми обмінюємося енергіями", - ділиться емоціями від батьківства Горбунов.
Влад Яма
Хореограф вважає батьківство головним досягненням у своєму житті. Сьогодні Влад виховує чотирирічного сина Леона, а також мріє про дочку. Танцюрист намагається знаходити вільний час у своєму щільному графіку і проводити час з Ямою-молодшим.
"Коли я вдома, намагаюся якомога більше часу проводити з сином: грати з ним в хованки, купати його, читати з ним. Особливо ми любимо читати вголос вірші про тварин, - ділиться Влад. - Своїм головним досягненням я вважаю саме батьківство. Це своєрідне посвячення, становлення мене як справжнього чоловіка, і в той же час - це величезна відповідальність, шалена радість і зовсім інше сприйняття життя".
Сергій Притула
Сергій Притула - двічі тато. Шоумен виховує сина Дмитра від першого шлюбу і дочку Соломію, яку народила друга дружина телеведучого Катерина Сопельник.
З народженням первістка Притула став більш спокійним і терплячим. "Я ніколи не зараховував себе до людей типу "вода камінь точить". Завдяки Дімі я став менш дратівливим, більш посидючим, я не лінуюся докласти чималих зусиль, щоб разом з ним досягти якогось результату", - говорить шоумен. У вихованні майбутнього чоловіка Притула дотримується двох головних принципів - вміння постояти за себе і не обманювати батьків.
Тарас Тополя
Лідер гурту "Антитіла" разом з дружиною, співачкою Alyosha, виховує двох синів - Романа (7 років) і Марка (4 роки), а нещодавно пара оголосила, що готується до народження третьої дитини.
Майбутній багатодітний тато переконаний, що головне у стосунках батьків і синів - прояв любові. "Чомусь у нас в суспільстві є стереотип про суворого беземоційного батька і турботливу чуйну маму. Я не відмовляю собі в задоволенні обіймати, цілувати, балувати своїх синів, говорити їм приємне. Я розумію, що це тимчасове вікно обмежене до того моменту, коли вони почнуть шукати ці емоції, визнання, любов і тепло у друзів, дівчат", - вважає музикант.
Потап
Потап, який в 2019 році одружився зі співачкою Настею Каменських, має сина Андрія від першої дружини Ірини Горової. Після розлучення, яке пройшло без скандалів, хлопчик залишився жити з матір'ю, але репер проводить зі спадкоємцем кожну вільну хвилину.
Зірковий батько і син люблять проводити час в чоловічій компанії: вони разом грають в футбол, баскетбол, катаються на роликах. Репер часто бере юного хлопця в подорожі, звідки обидва привозять масу позитивних емоцій.
Григорій Решетник
Ведучий "Холостяка" - дабл-тато. В його родині підростає двоє хлопчаків - Діма і Ваня. Телеведучий вважає, що бути батьком хлопчиків - це постійно подавати приклад: "Я намагаюся займатися спортом, бути просунутим, цікавитися захопленнями дітей: розбиратися в велосипедах, мультфільмах, іграх, гаджетах, сленгу. Одним словом, постійно вдосконалюватися".
"Ми будуємо залізні дороги, граємо в роботів. У мені багато гумору, і я постійно жартую. Мені подобається, коли дитина сміється, мені здається, це розширює його сприйняття життя, збуджує в ньому нові емоції", - ділиться зірковий тато.
Анатолій Анатоліч
Телеведучий, автор і продюсер Youtube-проекту "Зе Інтерв'юер" виховує двох принцес - Алісу (2011) та Лоліту (2013). Анатолій Анатоліч зізнається, що найкраще в його житті сталося вже після народження дітей.
"Я не з тих батьків, які будуть розповідати: "Ось, подивіться, це мої дітки, ось у мене такі фотографії... ". При тому, що я їх шалено люблю, але намагаюся не бути "божевільним татусем". Все те хороше, що є в моєму житті, сталося після появи Аліси і Лоліти. Всі мої досягнення - особисті, кар'єрні - це все було після".
"Ми з дочками можемо поїхати в ресторан або кудись погуляти - такий у нас відпочинок. Але навряд чи ми залишимося вдома - мені важко з ними просто сидіти, легше щось разом робити", - говорить шоумен.