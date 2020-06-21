Віталій Козловський зізнався, що готовий до одруження зі своєю дівчиною

Популярний український співак Віталій Козловський на карантині живе разом зі своєю дівчиною. Артист зізнався, що це справді його людина і він готовий до одруження. Про це Віталій розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Один із найбажаніших холостяків українського шоу-бізнесупротягом тривалого часу тримав особисте життя подалі від сторонніх очей. Хоча він досі не розсекречує ім'я своєї обраниці, проте зізнається, що карантин вони проводять разом і вже думають про весілля. Як Віталій Козловський проводить карантин? 35-річний виконавець розповів, що робить на самоізоляції.

Козловський зазначив, що надзвичайно радіє тому, що може проводити час із рідними людьми. Тепер є можливість приготувати вечерю, адже раніше часу на це не вистачало. Я нарешті розібрав усе у всіх куточках своїх шаф. Звісно, що роблю це не сам, а під егідою жіночої руки. Все зайве і непотрібне з квартири винесли, – розповів артист.

Проте він зізнався, що у карантині є й мінус. Тепер гроші не заробляються, а лише витрачаються. Віталій каже, що він несе відповідальність за близьких, тому прагне заробляти і переживає з цього приводу.

Віталій Козловський про спільне життя з дівчиною Чоловік зазначив, що саме самоізоляція та спільне перебування з дівчиною кожного дня допомогли йому зрозуміти, що вона саме його людина. Саме це мені допомогло не зійти з розуму. А з іншого боку, карантин дав розуміння того, твоя це людина чи ні. Тому що постійно ти в русі десь біжиш, з кимось іншим зустрічаєшся, а тут ви 24 години на добу разом, – сказав Козловський.

На питання Катерини Осадчої про одруження він відповів, що всерйоз задумується над цим.

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy 35!photo by @vitaliymelnik Публикация от Yulia Bakumenko (@yuliabakumenko) 10 Мар 2020 в 1:09 PDT

Раніше Віталій Козловський зізнався, що прагне прожити все життя з нинішньою обраницею. У мережі ширилися чутки про його роман із концертним директором Юлею Бакусенко. Такі припущення спровокували спільні кадри з дівчиною у мережі, які часто з'являлися на її особистій сторінці в інстаграмі.

Сам Козловський офіційно не підтверджував стосунки і не називав її ім'я, проте зворушливо розповідав:"Вона – моя людина, з якою я хочу провести своє життя. Та людина, яка є найближчою до тебе, стає правою рукою, лівою ногою, твоїм серцем, натхненням".